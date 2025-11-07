Putins uzsācis jauna veida karu pret “Rietumu nūģiem”; cīņā tiek sūtītas sievietes 0
Maskava nesen apsūdzēta par īpaša veida karadarbību pret Rietumiem — “nevis ar lodēm, bet gan caur palagiem”; arī šādā veidā tiek mēģināts nozagt Rietumvalstu militāros un tehnoloģiskos noslēpumus. Kāda bijusī Vladimira Putina aģente atklājusi, ka daudzām spiedzēm nākas pielikt milzīgas pūles, lai iemācītos pavedināt Rietumu tehnoloģiju nūģus, – cilvēkus, kuri ir gudri, bet vientuļi.
Roza, kura aizbēga no Krievijas pēc tam, kad pēc vētraina romāna pārcēlās pie augsta ranga Rietumu mērķa, bija pastāstījusi laikrakstam “New York Post” par laiku, kad bija spiedze misijās Eiropā un Apvienotajā Karalistē.
40 gadus vecā Alija Roza stāsta, ka krievu seksa spiegiem jāseko stingrai stratēģijai: vispirms septiņas reizes diskrēti parādīties mērķa dzīvē — kafejnīcā, sporta zālē vai sociālajos tīklos —, pirms nodibināt kontaktu. „Kad beidzot satiekaties, viņu smadzenes jums jau uzticas,” viņa skaidro.
Pēc uzticības izveides seko „mīlestības uzplūds” — komplimenti, selfiji, bikini fotogrāfijas. Aģenti izliekas vāji vai vientuļi: „Mani vecāki nogalināti, esmu studente, nabadzīte.” Tas iedarbina mērķa vēlmi palīdzēt un izglābt šo sievieti no viņas bēdām.
Tālāk seko dažāda veida psiholoģiskā manipulācija. Beigās — draudi zaudēt attiecības, ja netiks nodota vajadzīgā informācija. Tehnoloģiju nozares darbinieki ir īpaši ievainojami — vientuļi, uz sevi vērsti, pavada daudz laika birojos, tāpēc ir pateicīgi upuri.
ASV izlūkdienests apgalvo, ka gan krievu, gan ķīniešu aģenti pārpludina Amerikas tehnoloģiju centrus Silīcija ielejā, lai ar melu palīdzību mēģinātu iegūt piekļuvi augsto tehnoloģiju inovācijām.