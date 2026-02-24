Tas ir traģikomiski! Kaimiņvalstis īsti nesaprot, kas šobrīd notiek ar Latviju 0
“Rail Batltica” projekts ir tas, kurš jau ilgstoši raisa vairāk jautājumu nekā atbilžu. TV24 raidījumā “Preses Klubs” Kaspars Gorkšs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors norāda, ka ārvalstu vizītēs saņem no kaimiņvalstu pārstāvjiem daudz jautājumu par šo.
Kaimiņvalstis īsti nesaprot, kas šobrīd notiek ar Latviju. Tas jau nav tikai Baltijas projekts, igauņi jau sen ved sarunas ar skandināviem, kādā veidā šis projekts varētu stiprināt viņu attiecības!” viņš norāda.
Gorkšs pārliecināts, ka priekšvēlēšanu laikā vēl runas nerims ap šo projektu un politiķi viens uz otru novels vainu, tomēr publiski daudz vairāk izskan pārmetumu, kā kaut ko nevajadzēja darīt, nekā priekšlikumi, ko darīt tālāk.
