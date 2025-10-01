Pēc šīs pazīmes zobārsts var pateikt, cik bieži pacients nodarbojas ar orālo seksu 0
Runājot par to, kas notiek aiz guļamistabas durvīm, lielākā daļa no mums izvēlas paturēt noslēpumus pie sevis. Tomēr, kā izrādās, ir kāda medicīnas profesionāļu grupa, kas apgalvo, ka zina mūsu “mazos, netīros noslēpumus”, īpaši, ja runa ir par orālo seksu. Tie ir zobārsti, zobu higiēnisti un ortodonti.
Kā nesen intervijā ārzemju medijam atklāja viena zobārste, viņa un viņas kolēģi parasti spēj nojaust, cik bieži pacienti sniedz saviem partneriem orālu baudu.
Kā tas ir iespējams? Pēc orālā seksa ar vīrieti mutes dobuma audi var uzrādīt redzamas izmaiņas, kas saglabājas līdz pat trim dienām. Tās izpaužas kā mazi, sīki sarkani vai violeti punktiņi mutes aizmugurē. Līdzīgi veidojas zilums uz ādas.
“Būtībā tas ir kā mīlas zilums,” skaidro ārste.
Lai gan šādus “zilumus” var izraisīt arī citas slimības, piemēram, Covid-19 vai angīna, orālais sekss bieži ir galvenais iemesls.
To izraisa atkārtoti un spēcīgi triecieni mutes aizmugurē apvienojumā ar radīto sūkšanas spiedienu, kas izraisa asins pieplūdumu un nelielus asinsvadu plīsumus.
“Ja konkrētā vieta ir atkārtoti traumēta, to ir viegli pamanīt. Protams, viss atkarīgs no cilvēka – daži pacienti zilumus iegūst ļoti viegli, bet citiem to vispār nav,” skaidroja cits zobārsts.
Parasti šīs vietas sadzīst pašas no sevis un nav bīstamas. Tās būtu jāpārbauda tikai tad, ja saglabājas ilgstoši, jo līdzīgi simptomi var liecināt arī par asins slimībām vai vēzi.