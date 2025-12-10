Ir viena problēma… Sievietes nemēdz runāt par šo “dīvaino” orgasma blakusparādību 3
Tu tikko esi piedzīvojusi savas dzīves labāko orgasmu, elsdama atkrīti atpakaļ uz spilvena, bet ir viena problēma – tu neko nedzirdi. Kāda sieviete atklāti dalījusies savā satraucošajā pieredzē, ko mēdz īslaicīgi piedzīvot pēc orgasma, taču eksperti norāda, ka satraukumam nav pamata – ir sievietes, kuras pēc orgasma mēdz piedzīvot dzirdes problēmas, vēsta portāls “metro.co.uk“.
“Īpaši spēcīgu orgasmu laikā mana dzirde stipri pasliktinās apmēram uz piecām minūtēm, dažreiz ilgāk,” kāda sieviete raksta sociālajā platformā “Reddit”.
Kā portālam “metro.co.uk” skaidro seksuālās veselības eksperte Sāra Mulindva, tas ir pārejošs troksnis ausīs. “Lai gan tas var izklausīties biedējoši, tā tik tiešām ir īsta parādība. Ķermenis tādējādi pasaka – tas bija intensīvi.”
Trīs galvenie iemesli, kāpēc tas var notikt
“Orgasmi izraisa sirdsdarbības ātruma un asinsspiediena paaugstināšanos, kas var izjaukt trauslo spiediena līdzsvaru jūsu ausīs, izraisot īslaicīgas dzirdes izmaiņas,” skaidro eksperte.
Otrkārt, nav noslēpums, ka seksa laikā mūsu asinis plūst uz noteiktām patīkamām ķermeņa daļām, prom no mūsu augšdaļas, un tam ir ķēdes reakcija.
“Asins plūsmu var novirzīt prom no noteiktām vietām, tostarp gliemežnīcas — auss daļas, kas ir ļoti svarīga dzirdei. Mazāk asiņu nozīmē mazāku skaidrību,” piebilst speciāliste.
Visbeidzot, īslaicīgu dzirdes zudumu varētu izraisīt “neironu modulācija” jeb, vienkārši sakot, smadzeņu pārslodze. “Orgasma laikā smadzenes dara daudz – izdala dopamīnu, oksitocīnu un citas labas sajūtas izraisošas ķīmiskas vielas,” skaidro Sāra Mulindva. “Šajā procesā tās var īslaicīgi samazināt aktivitāti zonās, kas atbild par dzirdi.”
Cik ilgi tas var turpināties?
Eksperte norāda, ka šī blakusparādība parasti ātri izzūd un ir nekaitīga, bet sievietēm tiek ieteikts vērot sevi – ja tas ilgst ilgi vai atkārtojas, ir vērts pievērst tam īpašu uzmanību. Iespējams, ķermenis mēģina jums kaut ko pateikt.
Cik izplatīti tas ir?
Eksperte norāda, ka sievietes par šo nemēdz runāt, tomēr īslaicīgs dzirdes zudums pēc orgasma drīzāk ir retums. Jāatceras, ka tas ir nekaitīgs gadījumos, kad ilgst dažas minūtes. Ja simptomi atkārtojas vai ilgst ilgāk, obligāti konsultējieties ar ārstu.
“Tas, ka tas nav plaši izplatīts, nenozīmē, ka tas ir izdomāts! Mūsu ķermeņi ir pilni ar īpatnībām, un sekss var izraisīt visdažādākās reakcijas,” uzsver eksperte.