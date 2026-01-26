Saulvedis Vārpiņš: Tas ir kaut kas dīvains – vai šeit apakšā neslēpjas vēlme arī nopelnīt? 0

16:37, 26. janvāris 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš komentēja strīdu ap Raimonda Paula dziesmu svētkiem “Manai dzimtenei” un preču zīmes jautājumu. Viņš norāda, ka šādas preču zīmes reģistrēšana ar Raimonda Paula vārdu ir bijis dīvains gājiens.

“Skats no malas ir tāds, ka šeit, visticamāk, ir komunikācijas trūkums. Kaut kas nav nokomunicēts, jo Raimonds Pauls ir Latvijas zīmogs, un viņa dziesmas apvieno vairāk nekā jebkura politiskā partija un jebkura kustība. Šis koncerts ir viņa ieguldījuma cildināšana, es nedomāju, ka Raimonds Pauls iebilstu. Es domāju, ka, visdrīzāk, šeit apakšā ir šīs preču zīmes reģistrācija, ir kaut kas dīvains. Vai šeit apakšā neslēpjas vēlme kaut ko nopelnīt?” vaicāja Vārpiņš.

Viņš atsaucas uz neseno lēmumu mainīt koncertu nosaukumu – respektējot Maestro Raimonda Paula pausto viedokli, pasākuma organizatori mainījuši nosaukumu no līdzšinējā – Raimonda Paula dziesmu svētki “Manai dzimtenei” – uz Dziesmu svētki “Manai dzimtenei”.

Vienlaikus rīkotāji uzsver, ka pasākuma saturs, iecere un mākslinieciskā koncepcija paliek nemainīga. Dziesmu svētki “Manai dzimtenei” iecerēti kā grandiozs kormūzikas koncerts, kas pulcēs vairāk nekā 13 000 koru dziedātāju no Latvijas un latviešu diasporas, kā arī profesionālus mūziķus un solistus. Koncerts būs veltījums Raimonda Paula kormūzikas daiļradei, un tajā skanēs tikai un vienīgi Maestro komponētās dziesmas.

