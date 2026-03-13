Lietuvas prezidents Gitans Nausēda (no kreisās), Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Igaunijas prezidents Alars Kariss piedalās preses konferencē pēc tikšanās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Foto: LETA

"Danco pēc Zelenska stabules." Ungārijas ministrs nosoda Baltijas valstu lēmumus par Krievijas naftu

LETA
18:33, 13. marts 2026
Viedokļi

Komentējot Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuša Budra izteikumus, ka viņam būtu kauns dzīvot un strādāt valstī, kas iepērk Krievijas naftu, Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto piektdien vainoja Baltijas valstis par dancošanu pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska stabules.

Kāpēc arvien vairāk cilvēku līdz 50 gadiem saslimst ar vēzi? Eksperti nosauc galvenos iemeslus
Veselam
Kas notiks, ja katru dienu apēdīsi vismaz vienu banānu? Būs 6 jūtami labumi tavai veselībai
7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Lasīt citas ziņas
“Lietuvas ārlietu ministrs šodien var pateikt, ka viņam būtu kauns dzīvot valstī, kas iepērk lētu Krievijas naftu,” Sijārto rakstīja sociālajā tīklā “Facebook”. “Klau, kolēģis nav sapratis jēgu! Baltijas valstis jau ilgi danco pēc Zelenska stabules, lēkā, kamēr Zelenskis svilpo,” piebilda Ungārijas ārlietu ministrs.

“Bet mēs nepadosimies Zelenska šantāžai, neviens nevar mums pateikt, kur pirkt naftu vai kur to nepirkt, un neviens nevar mūs piespiest pirkt naftu dārgāk nekā iepriekš!,” viņš paziņoja, apgalvojot, ka “atšķirībā no Baltijas valstīm mēs pretojamies Zelenska šantāžai un aizstāvam savu suverenitāti!”.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Sistēmas sasniegušas maksimālās gatavības stāvokli!” Polija pacēlusi gaisā iznīcinātājus
Kokteilis
VIDEO. “Melānijas dubultniece atgriežas darbā?!” Soctīkli aktīvi vērtē, kas šoreiz bija blakus ASV prezidentam
FOTO. Izklaides raidījumā “madāma izpildījās kā cariene”, bet uz ēteru par valdības ziņojumu premjere Siliņa atļaujas neierasties?

Naftas cenas pasaulē pieaug saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos, jo Irāna bloķē naftas piegādēm nozīmīgo Hormuza šaurumu un uzbrūk naftas pārstrādes infrastruktūrai Persijas līča valstīs.

Reaģējot uz to, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns aicināja Eiropas Savienību (ES) atcelt sankcijas Krievijas naftai un gāzei, lai ierobežotu straujo cenu kāpumu.

Budris intervijā aģentūrai BNS kritizēja šo priekšlikumu, aicinot bloku nepadoties kārdinājumam šādā veidā samazināt cenas.

“Mēs redzam, ka atsevišķām Eiropas Savienības valstīm nafta ir lētāka – tā ir politiskā autonomija, tā noteiktās situācijās darbojas kā Krievijas aģents. Man būtu kauns dzīvot un strādāt tādā valstī, kas par dažiem dolāriem lētāku naftas barelu darītu tādas lietas, ko, kā redzu, citi ir spiesti darīt,” viņš teica.

ES 2022. gadā aizliedza Krievijas naftas importu pa jūru, un kopš janvāra ir faktiski bloķēts eksports pa cauruļvadiem caur Ukrainu uz Ungāriju un Slovākiju.

Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu “Družba” ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukuma rezultātā. “Družba” darbības pārrāvums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju.

Sijārto iepriekš apgalvoja, ka naftas cauruļvadam “Družba”, pa kuru Krievijas nafta tika piegādāta Ungārijai un Slovākijai, bojājumus nav nodarījusi Krievijas raķete un ka Ukraina apturējusi Krievijas naftas piegādes Ungārijai tikai politisku iemeslu dēļ, lai gaidāmajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās atbalstītu opozīciju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija arvien aktīvāk spiego Baltijas valstīs: atklāta satraucoša shēma, kā viņi ievākuši kāroto informāciju
“Lūk, cik gados krievi būtu gatavi karam Baltijā, ja viņi atkāptos no Ukrainas!” Izlūkdienesti prognozē
Desmit Eiropas valstis, tostarp Latvija, parakstījušas memorandu – tas saistīts ar iedzīvotāju masveida evakuāciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.