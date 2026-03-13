Ilustratīvs attēls.
“Gāju labprātīgi, lai pasargātu jaunāko māsu…” Vecmāmiņas modrība atklāj smagu noziegumu pret bērniem 0

18:21, 13. marts 2026
Volīnā 34 gadus vecs vīrietis trīs gadu laikā izvaroja un seksuāli izmantoja savas divas mazgadīgās meitas, vienai no viņām nodarot vidēja smaguma miesas bojājumus, vēsta ārzemju medijs.

Kā pastāstīja departamenta vadītājs Maksims, notiesātais vīrietis atzīts par vainīgu seksuālā uzbrukuma izdarīšanā, atkārtotā nepilngadīgo izvarošanā un vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanā.

Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka noziegumi pastrādāti laika posmā no 2021. līdz 2024. gadam. Vīrieša upuri bija viņa paša meitas, kurām vardarbības sākumā bija tikai astoņi gadi.

Vīrietis izmantoja bērnu bezpalīdzības stāvokli, iebiedējot viņas ar fizisku vardarbību un apgalvojot, ka viņu sūdzības netiks uztvertas nopietni. Arī jaunākais bērns cieta no fiziskas vardarbības, gūstot vidēji smagus ievainojumus.

Tiesas procesa laikā atklājās šokējošas ģimenes traģēdijas detaļas.

Vecākā māsa atzina, ka viņa labprātīgi iegāja tēva istabā un pacieta vardarbību, lai pasargātu jaunāko māsu un citus ģimenes locekļus no tēva agresijas.

Tēva noziedzīgās darbības tika atklātas 2025. gada aprīlī, pateicoties vecmāmiņas modrībai, kura nogādāja bērnus slimnīcā. Ārsti konstatēja, ka vienai no meitenēm ir kritisks psiholoģiskais stāvoklis – bērns vairākkārt bija mēģinājis izdarīt pašnāvību, paziņojot, ka nespēj sadzīvot ar pastāvīgo vardarbību.

Slimnīcas administrācija nekavējoties nodeva informāciju tiesībsargājošajām iestādēm.

Prokurors norādīja, ka gadījumos, kad vainīgais ir ģimenes loceklis, sodam jābūt bezkompromisa. Viņš uzsvēra, ka šis sods atspoguļo valsts principiālo nostāju bērnu tiesību aizsardzībā un soda neizbēgamību par bērnu dzīves iznīcināšanu.

Visa izmeklēšana un tiesvedība tika veikta, izmantojot bērniem draudzīgas tiesvedības metodes, lai mazinātu psiholoģisko slogu cietušajām meitenēm.

