Atpakaļ PSRS? Maskava plāno atjaunot taksofonus – Kremlī jau lieto fiksētos telefonus mobilo vietā
Maskavā mobilo sakaru un interneta traucējumu dēļ pat Kremlis ir sācis izmantot parastos fiksētos tālruņus, Krievijas medijiem pavēstīja Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Pēc viņa teiktā, komunikācijas ierobežojumi pilsētas centrā netraucē valsts vadības darbu, jo darbinieki nepieciešamības gadījumā pārslēdzas uz fiksētajiem tālruņiem.
Tikmēr Krievijas parlaments rosina izpētīt alternatīvas saziņas metodes vienkāršajiem pilsoņiem. Valsts domes deputāts Igors Antropenko negaidīti paziņoja, ka valstij jāatjauno publisko taksofonu tīkls, līdzīgi kā tas tika darīts padomju laikā.
Saskaņā ar viņa ideju šādas telefona būdiņas varētu būt aprīkotas ar “drošu” piekļuvi internetam. Tas, pēc deputāta domām, ļautu cilvēkiem saglabāt sakarus pat dažādu ierobežojumu laikā.
Krievijas galvaspilsētas iedzīvotājiem ieteikts orientēties pēc Saules un Ziemeļzvaigznes
Kā ziņo laikraksts “The Moscow Times”, šādu padomu komentārā Maskavas ziņu aģentūrai sniedzis Maskavas Fizikas un tehnoloģijas institūta preses dienests.
“Orientēšanās pēc Saules ir vienkāršākais un uzticamākais veids, kā noteikt galvenos virzienus. Tā lec austrumos un riet rietumos,” skaidrojuši krievu “zinātnieki”, piebilstot, ka pusdienlaikā Saule atrodas dienvidu pusē.
Pēc Maskavas universitātes pārstāvju teiktā, tam vajadzētu palīdzēt Krievijas galvaspilsētas iedzīvotājiem un apmeklētājiem orientēties pilsētas centrā, kur jau aptuveni desmit dienas novēroti nopietni mobilo sakaru un interneta traucējumi.
Krievijas galvaspilsētas centrā patlaban vispār nav piekļuves internetam, bet dažās citās vietās abonenti var piekļūt tikai tām tīmekļa vietnēm, kas iekļautas tā sauktajā “baltajā sarakstā”.