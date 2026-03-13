Kremlis. Maskava, Krievija
FOTO. pexels-tom-d-arby

Atpakaļ PSRS? Maskava plāno atjaunot taksofonus – Kremlī jau lieto fiksētos telefonus mobilo vietā 0

21:03, 13. marts 2026
Maskavā mobilo sakaru un interneta traucējumu dēļ pat Kremlis ir sācis izmantot parastos fiksētos tālruņus, Krievijas medijiem pavēstīja Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Kokteilis
Katras zodiaka zīmes patiesā seja: lūk, kā tās uzvedas pirms un pēc attiecībām
Kokteilis
Top 10 gudrākie cilvēki Latvijā mākslīgā intelekta skatījumā
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa teiktā, komunikācijas ierobežojumi pilsētas centrā netraucē valsts vadības darbu, jo darbinieki nepieciešamības gadījumā pārslēdzas uz fiksētajiem tālruņiem.

Peskovs iepriekš bija brīdinājis, ka mobilā interneta pārtraukumi varētu ieilgt. Viņš to skaidroja ar “drošības pasākumiem” un apgalvoja, ka varas iestādes cenšas izsargāties no iespējamiem uzbrukumiem no Ukrainas.
“Vai mūsu bērni ir pārāk stulbi?” Vecāku domas dalās – vieni atbalsta telefonu aizliegšanu skolās, citi gatavi cīnīties
VIDEO. Ukrainā ievainotu karavīru no frontes izved robots, kas pats piedāvā palīdzību
Kokteilis
“Kaspars sabojāja!” Olga ar rūgtumu sirdī atceras kādu nozīmīgu ģimenes pasākumu un nosoda vīra rīcību

Tikmēr Krievijas parlaments rosina izpētīt alternatīvas saziņas metodes vienkāršajiem pilsoņiem. Valsts domes deputāts Igors Antropenko negaidīti paziņoja, ka valstij jāatjauno publisko taksofonu tīkls, līdzīgi kā tas tika darīts padomju laikā.

Saskaņā ar viņa ideju šādas telefona būdiņas varētu būt aprīkotas ar “drošu” piekļuvi internetam. Tas, pēc deputāta domām, ļautu cilvēkiem saglabāt sakarus pat dažādu ierobežojumu laikā.

Krievijas galvaspilsētas iedzīvotājiem ieteikts orientēties pēc Saules un Ziemeļzvaigznes

Kā ziņo laikraksts “The Moscow Times”, šādu padomu komentārā Maskavas ziņu aģentūrai sniedzis Maskavas Fizikas un tehnoloģijas institūta preses dienests.

“Orientēšanās pēc Saules ir vienkāršākais un uzticamākais veids, kā noteikt galvenos virzienus. Tā lec austrumos un riet rietumos,” skaidrojuši krievu “zinātnieki”, piebilstot, ka pusdienlaikā Saule atrodas dienvidu pusē.

Pēc Maskavas universitātes pārstāvju teiktā, tam vajadzētu palīdzēt Krievijas galvaspilsētas iedzīvotājiem un apmeklētājiem orientēties pilsētas centrā, kur jau aptuveni desmit dienas novēroti nopietni mobilo sakaru un interneta traucējumi.

Krievijas galvaspilsētas centrā patlaban vispār nav piekļuves internetam, bet dažās citās vietās abonenti var piekļūt tikai tām tīmekļa vietnēm, kas iekļautas tā sauktajā “baltajā sarakstā”.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Putins dabūs miljardus.” Zelenskis cenšas pārliecināt, ka ASV pieņemtais lēmums nav pareizs
TV24
“Pēkšņi no cepures izvelk tādu brīnumu” – Bikše skarbi izsakās par Krievijas dalību Venēcijas biennālē
Krievija arvien aktīvāk spiego Baltijas valstīs: atklāta satraucoša shēma, kā viņi ievākuši kāroto informāciju
