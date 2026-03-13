Ja pamosties pirms modinātāja zvana, vai labāk ir celties vai vāļāties tālāk? Ekspertu viedoklis
Ir nepatīkami pamosties ilgaku laiku pirms modinātāja, kad zini, ka vēl varēji pagulēt. Dažkārt atgriešanās miegā uz dažām minūtēm var šķist kā iespēja iegūt papildus atpūtu, tomēr miega speciālisti brīdina, ka tas ne vienmēr ir labvēlīgi.
Pēc pamošanās naktī un pirms atkal krist miegā, padomā, vai šīs papildu miega minūtes patiešām palīdzēs dos spēkus. Papildus miegs dažreiz var būt nomierinošs, taču ne vienmēr sniedz gaidīto uzmundrinājuma sajūtu.
Papildu minūtes zem segas var sagādāt patīkamu sajūtu, taču miega kvalitātei un garastāvoklim tās var atstāt neparedzamu ietekmi. Eksperti skaidro, kā šīs papildu miega minūtes ietekmē ķermeni un kad labāk ir palikt gultā, bet kad – piecelties.