“Kam vienai tantei TIK daudz pannu?” Pircēji masveidā steidzas uz “Maximu” pēc atlaidēm, veikala pārstāvji ziņo par jauniem rekordiem 7
Jau vairākas dienas veikalu tīkls “Maxima” informēja, ka tuvojas divas dienas ar īpaši izdevīgiem piedāvājumiem un atlaidēm līdz pat 70%. Kur atlaides, tur arī latvieši – un šis teiciens šoreiz patiešām ir vietā. Kāda lasītāja mums uzrakstīja un dalījās savā šodienas iepirkšanās pieredzē, lai brīdinātu arī citus.
Laura stāsta, ka ap desmitiem rītā veikals jau bijis pārpildīts.
Sieviete norāda, ka veikalā izvietotie piedāvājumi patiešām bijuši izdevīgi, taču, lai tiem tiktu klāt, nācies apbruņoties ar lielu pacietību.
Laura stāsta: “Tik daudz vecāka gadagājuma cilvēku ar ratiņiem. Viņi pat neskatījās, kur stūrē un vai rati ietilpst ejā – galvenais bija tikt pie produktiem. Ja plānojat braukt uz “Maximu”, es ieteiktu labāk nebraukt – tā būs mierīgāk!”
Viņa piebilst, ka pie kasēm izveidojušās arī garas rindas.
Arī sociālo mediju platformā “Threads” jau parādījušies pirmie ieraksti par redzēto veikalos.
Diskusijā iesaistās arī lietotāja Kinkija: “Nezinu, kam viņai, bet es arī šo to pirku sev, šo to māsai. Ir cilvēki, kuriem jāstrādā, un vakarā konkrētās lietas, visticamāk, jau būs izpirktas.”
Vairāki lietotāji spriež, ka sieviete, iespējams, jau laicīgi iegādājas dāvanas Ziemassvētkiem.
Arī Antra pauž savu viedokli: “Kal dzelzi, kamēr karsts! Ja pirmajā Izdevīgo dienu rītā nenopirks, tad vakarā un rīt vairs nebūs. Vispār jau tur nedaudz maldinoša reklāma – saka, ka 70% nepārtikas precēm, bet tālāk reklāmā vienam 40%, citam 40%. Kur tad tie 70%?”
“Maxima” sastapusies ar nepieredzēti lielu klientu plūsmu – kolēģi dara visu iespējamo, lai iespējami operatīvi papildinātu izpirktos plauktus
Šodien, sastopoties ar nepieredzēti lielu klientu plūsmu “Maxima” veikalos, kolēģi dara visu iespējamo, lai operatīvi papildinātu preču plauktus.
Novērojumi dienas pirmajā pusē liecina, ka ir uzstādīts šī gada iepirkšanās rekords, kas sasniedzis Ziemassvētku līmeni, tāpēc aicinām klientus būt īpaši saprotošiem pret kolēģiem, kas strādā, lai iespējami ātri apkalpotu klientus un papildinātu plauktus, īpaši ar nepārtikas precēm, kurām izpārdošanas ietvaros 13. un 14. martā pirmo reizi samazināta cena līdz pat 70%.
Tāpat “Maxima” aicina pircējus laikus padomāt par savu iepirkšanās plānu un izmantot iespējas, kas palīdz iepirkties ērtāk:
Pārskati piedāvājumus iepriekš: iepazīsties ar kampaņas informāciju mājaslapā vai lietotnē un sagatavo sev svarīgāko pirkumu sarakstu. Tas ļaus koncentrēties uz būtisko un efektīvāk izmantot atlaides.
Izvēlies piemērotāko laiku: ja ir iespēja, apmeklē veikalu agrāk no rīta vai tuvāk slēgšanas laikam, kad varētu būt mazāka plūsma.