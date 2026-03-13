VIDEO. Ukrainā ievainotu karavīru no frontes izved robots, kas pats piedāvā palīdzību 0

19:44, 13. marts 2026
Šī varētu šķist kā aina no Holivudas filmas, taču tā ir realitāte Ukrainas frontē. Doneckas apgabalā pie Konstantinivkas ievainota karavīra evakuācijā palīdzējis zemes robots “Sirko-S1”.

Robots bija ceļā atpakaļ uz bāzi pēc tam, kad bija nogādājis karavīriem munīciju, pārtiku un medicīniskos piederumus. Uz ceļa tas pamanīja Ukrainas aizstāvju grupu. Izmantojot iebūvētos skaļruņus, robots uzrunāja karavīrus: “Slava Ukrainai! Karavīri, vai jums vajadzīga palīdzība?”

Tad sākās sacensība ar laiku – aptuveni 20 minūtes “Sirko-S1” lielā ātrumā devās uz norunāto vietu, kamēr apkārt patrulēja Krievijas FPV droni. Tikmēr ievainotā karavīra biedri jau gaidīja, lai viņu varētu nogādāt drošībā.

