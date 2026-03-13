VIDEO. Ukrainā ievainotu karavīru no frontes izved robots, kas pats piedāvā palīdzību
Šī varētu šķist kā aina no Holivudas filmas, taču tā ir realitāte Ukrainas frontē. Doneckas apgabalā pie Konstantinivkas ievainota karavīra evakuācijā palīdzējis zemes robots “Sirko-S1”.
Robots bija ceļā atpakaļ uz bāzi pēc tam, kad bija nogādājis karavīriem munīciju, pārtiku un medicīniskos piederumus. Uz ceļa tas pamanīja Ukrainas aizstāvju grupu. Izmantojot iebūvētos skaļruņus, robots uzrunāja karavīrus: “Slava Ukrainai! Karavīri, vai jums vajadzīga palīdzība?”
Tad sākās sacensība ar laiku – aptuveni 20 minūtes “Sirko-S1” lielā ātrumā devās uz norunāto vietu, kamēr apkārt patrulēja Krievijas FPV droni. Tikmēr ievainotā karavīra biedri jau gaidīja, lai viņu varētu nogādāt drošībā.