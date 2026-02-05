“Savā un savas ģimenes vārdā no sirds pateicos,” Vaira Vīķe-Freiberga nāk klajā ar kādu sirdssiltu paziņojumu 0
Šis gads iesākās ar sēru vēsti. Mūžībā devās eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs Imants Freibergs. Pirms Imanta bērēm, Vaira Vīķe–Freiberga nāca klajā ar paziņojumu visiem, kuri plānoja ierasties uz aizgājušā vīra bērēm.
Sociālo mediju platformā “Facebook” viņa publicēja ierakstu, kurā izteica kādu lūgumu. Viņa aicināja bēru ziedu vietā veikt ziedojumus Imanta Freiberga piemiņas stipendijai.
Šodien eksprezidente savā “Facebook” profilā publiskojusi vēstuli, kurā pateicās ikvienam, kurš atsaucās viņas aicinājumam bēru ziedu vietā veikt ziedojumu Imanta Freiberga piemiņas stipendijai.
“Savā un savas ģimenes vārdā no sirds pateicos par ziedojumu Imanta piemiņas stipendijai! Imants kā profesors vienmēr rūpējās par jaunatnes augstāko izglītību pārliecībā, ka tas ir labākais ieguldījums Latvijas nākotnē,” raksta Vaira.
Tāpat lielu pateicību izteicis arī “Vītolu fonds” rakstot: “Paldies par Jūsu ziedojumu Imanta Freiberga piemiņas stipendijai. Kopā saziedots 23 847 EUR, kas ilgus gadus sniegs atbalstu talantīgiem studentiem.”