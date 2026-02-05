VIDEO. Pēc 95 novārgušu dzīvnieku izņemšanas saimnieki ar dakšām metušies uzbrukumā PVD darbiniekiem 0
Pārtikas un veterinārais dienests no kādas saimniecības Augšdaugavas novada Tabores pagastā izņēmis 95 dažāda vecuma liellopus. Lielākā daļa liellopu tika turēti bez pienācīgas aprūpes, bez pastāvīgi pieejamas barības un ūdens, un bez iespējas patverties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, vēsta 360TV Ziņas.
Daži dzīvnieki bija piesieti pie kokiem mežā, daļa pļavā, taču lielākoties tie brīvi klaiņoja pa saimniecības teritoriju. Vēl daži liellopi atradās kūtī, nepiemērotos apstākļos un bez pietiekamas barības un ūdens.
Minēto trūkumu rezultātā vairāki dzīvnieki bija acīmredzami novārguši. Tāpat vairākiem dzīvniekiem konstatēti savainojumi un dažādas veselības problēmas.
Saimnieki jau iepriekš bija nonākuši PVD redzeslokā, taču vairākkārtējus brīdinājumus un piemērotos sodus ignorēja, līdz dienesta darbinieki pieņēma lēmumu par liellopu izņemšanu.
Turklāt dzīvnieku saimnieki izrādījuši agresiju, traucējuši lopu izņemšanu un uzbrukuši PVD darbiniekiem ar kūts dakšām.
VIDEO: