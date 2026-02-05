Čiv, čiv – pavasaris tepat aiz stūra! Laika prognoze piektdienai 0
Piektdiena Latvijā būs viena no siltākajām dienām kopš gada sākuma, debesis klās mākoņi, prognozē sinoptiķi.
Gan nakts, gan diena gaidāma mākoņaina, vietām nedaudz snigs, vairāk nokrišņu būs Latgalē, kur sniega sega kļūs par 2-5 centimetriem biezāka.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī nepazemināsies un dienā sasniegs -3..-8 grādus.
Rīgā 6. februārī būs mākoņainas debesis, brīžiem iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies līdz -4 grādiem.