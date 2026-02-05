Foto: Evija Trifanova/LETA

Čiv, čiv – pavasaris tepat aiz stūra! Laika prognoze piektdienai 0

LETA
14:52, 5. februāris 2026
Ziņas Dabā

Piektdiena Latvijā būs viena no siltākajām dienām kopš gada sākuma, debesis klās mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Krievijas ļaunākais murgs piepildījies: Eiropas savienība atklāj jaunās sankciju paketes saturu
Kokteilis
Vērsis – kakls, rīkle, Vēzis – vēders: kādas un kāpēc ir katras zodiaka zīmes vārīgākās vietas?
Kokteilis
Vērši ir bargie, bet dvīņi nepamana, ka bērns jau divas stundas pazudis: uzzini, kāds vecāks tu esi pēc horoskopa zīmes
Lasīt citas ziņas

Gan nakts, gan diena gaidāma mākoņaina, vietām nedaudz snigs, vairāk nokrišņu būs Latgalē, kur sniega sega kļūs par 2-5 centimetriem biezāka.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī nepazemināsies un dienā sasniegs -3..-8 grādus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Palīdziet atrast to idiotu!” Vietējie iedzīvotāji sašutuši par postījumiem vairāku tūkstošu eiro apmērā
Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem
Aizdomīgs incidents NATO valstī: Beļģijā bojāts karakuģis, sākta izmeklēšana

Rīgā 6. februārī būs mākoņainas debesis, brīžiem iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies līdz -4 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šo 3 produktu izslēgšana no uztura var būt izšķiroša sirds veselībai. Vienu no tiem daudzi bauda brokastīs ik rītu
Kokteilis
Nepārspējami, nenogurdināmi, uz panākumiem noskaņoti: šo 4 zodiaka zīmju pārstāvji būs neapturami līdz pat gada beigām
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.