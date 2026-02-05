Cilvēki mirs, jo ministrija un slimnīca nespēj novadīt vienu projektu: medicīnas nozarē notiekošais nebeidz pārsteigt 0
Opozīcijā esošās partijas “Apvienotais saraksts” (AS) un “Latvija pirmajā vietā” (LPV) vērsušies ar pieprasījumu pie veselības ministra Hosama Abu Meri (JV), prasot skaidrojumus par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa izaugušajām celtniecības izmaksām.
AS deputāti saskata neefektīvu projektu vadību, risku nepietiekamu izvērtējumu un politiski motivētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā 2023. gadā iniciēto līguma laušanu ar būvuzņēmumu “Velve”, kas esot izraisījusi papildu kavējumus un izmaksas valstij. Pieprasījumā ministram uzdoti vairāki jautājumi par viņa personīgo atbildību, Veselības ministrijas lēmumu pamatojumu, uzraudzības mehānismiem un finansiālās kontroles nodrošināšanu projektā.
Saistībā ar PSKUS otrā korpusa būvniecības kavēšanos un vairākkārtējo izmaksu sadārdzināšanos ar pieprasījumu pie Abu Meri vēsrušies arī LPV deputāti. LPV deputāti veselības ministram jautā kurai amatpersonai vai institūcijai, ministra ieskatā, ir jāuzņemas atbildība par būtisko projekta sadārdzinājumu un no tā izrietošajiem zaudējumiem valsts budžetam.
Kā vēstīts, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izsludinātajā atklātajā konkursā par PSKUS jaunā A2 korpusa pabeigšanu pieteikušies trīs būvuzņēmēji, aģentūru LETA informēja VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.
Piedāvājumu cenas ir no 101,55 miljoniem eiro līdz 133,65 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Iepirkuma uzvarētāju VNĪ varēs paziņot pēc piedāvājumu izvērtēšanas.
Piedāvājumus ir iesniegušas SIA “Aimasa”, piegādātāju apvienība “NSHC Group”, kuras sastāvā ir SIA “Hanza Construction Group” un SIA “Baltic Construction Company”, kā arī personu apvienība “SNL būve”, kuras sastāvā ir SIA “Spyke”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un SIA “Newcom Construction”. Uzvarētājs un precīza līguma summa būs zināma pēc piedāvājumu izvērtēšanas. Saskaņā ar izsludinātā iepirkuma nosacījumiem paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 36 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
Gavrilova uzsver, ka VNĪ mērķis ir nodrošināt profesionālu, caurspīdīgu un kvalitatīvu projekta īstenošanu, ievērojot noteiktos termiņus un budžetu, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot drošības, ilgtspējas un energoefektivitātes prasībām.
Vienlaikus VNĪ valdes locekle skaidro, ka iesniegtajos piedāvājumos norādītās summas aptver plašu izmaksu kategoriju loku, tostarp būvdarbus, būvmateriālus, demontāžas darbus, projektēšanas darbus papildu apjomam, kā arī autoruzraudzību. Atsevišķo darbu nepieciešamība un apjoms tiks vērtēti projekta īstenošanas gaitā, un tie tiks īstenoti tikai nepieciešamības gadījumā saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.
Iepirkuma mērķis ir nodrošināt PSKUS A2 korpusa būvdarbu pabeigšanu, īstenojot būvprojekta aktualizāciju, nepieciešamos demontāžas, vispārceltnieciskos un inženiertehniskos darbus, kā arī sagatavojot objektu nodošanai ekspluatācijā. Projekts paredz mūsdienīgas, drošas un funkcionālas veselības aprūpes infrastruktūras izveidi, kas atbilst augstākajiem kvalitātes, drošības un ilgtspējas standartiem.
Projekta īstenošana notiks “projektē un būvē” iepirkuma procedūrā. Balstoties uz iepriekš veiktām tehniskajām ekspertīzēm un izstrādātu sanācijas programmu, paredzēts īstenot arī detalizētu pelējuma monitoringa un likvidācijas programmu, lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu slimnīcas vidi.
Pēc būvniecības līguma noslēgšanas būvdarbus plānots sākt iespējami drīz, nekavējoties pēc līguma stāšanās spēkā, savukārt projekta realizācija paredzēta 36 mēnešu laikā. Pilnībā pabeigtu A2 korpusu plānots nodot ekspluatācijā 2029. gada pirmajā pusē.
A2 korpusā paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centru un pacientu uzņemšanu, operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profilus, neiroloģijas nodaļu un insulta vienību, sejas un žokļu ķirurģiju, kā arī intensīvās terapijas nodaļas un Sievietes un bērna klīniku ar dzemdību bloku. Jaunais korpuss būtiski uzlabos pacientu drošību, ārstniecības procesa efektivitāti un medicīnas personāla darba vidi.
Projekta īstenošana notiks sadarbībā ar PSKUS un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, nodrošinot efektīvu Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošanu.
Iepirkuma procedūras gaitā par PSKUS A2 korpusa pabeigšanu sūdzību IUB iesniedza tikai viens pretendents – SIA “Velve”. Izvērtējot to, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pieņēma lēmumu atļaut iepirkuma turpināšanu, apliecinot, ka iepirkuma dokumentācija un process atbilst normatīvo aktu prasībām.
Būvkompānijā “Velve”, ar kuru līgums par korpusa būvniecību tika lauzts 2024. gada februārī, uzskata, ka PSKUS neskaidrs iepirkums jaunā A2 korpusa būvniecības pabeigšanai var radīt valstij desmitiem miljonu eiro zaudējumus.
Zālēm naudas nav, bet A2 korpuss jāpabeidz
Par korpusa sadārdzinājumu neapmierināts ir arī rakstnieks Jurģis Liepnieks. Viņš aicina paskatīties uz diviem skaitļiem – 100 miljoni eiro, kas trūkst zālēm onkoloģijas pacientiem, un 75 miljoniem eiro, kas ir starpība starp sākotnējiem un visticamākajiem A2 korpusa būvniecības tēriņiem.
“Salieciet kopā šīs divas ziņas – vēža zālēm trūkst 100 miljoni. Cilvēki mirs tāpēc, ka ministrija nespēja sagādāt naudu zālēm. Stradiņu viena korpusa būvniecība sadārdzinājusies vismaz par 60–90 miljoni tāpēc, ka ministrija un Stradiņu vadība nespēja novadīt projektu. Viņi pazaudē 60–90 miljoni tikai vienā objektā!!!” vietnē “X” pauž Liepnieks.
