Atlikuši vien trīs līdz četri mēneši – jau pavisam drīz Putinu sagaida sāpīgs trieciens 68
Krievijas politiskajās un biznesa aprindās aizvien skaļāk izskan brīdinājumi par nopietnām ekonomiskām problēmām, kas valsti var skart jau tuvākajos mēnešos. Kā vēsta laikraksts The Washington Post, Krievijas finanšu bloka amatpersonas pēdējā laikā regulāri sūta trauksmes signālus Kremļa vadībai, brīdinot par iespējamu plaša mēroga finanšu krīzi.
Pēc uzņēmējdarbībai pietuvinātu avotu teiktā, kritiska situācija var izveidoties jau tuvāko 3 līdz 4 mēnešu laikā, ja netiks pieņemti konkrēti lēmumi, tostarp par nodokļu celšanu vai budžeta izdevumu strauju samazināšanu.
“The Washington Post” norāda, ka Krievijas amatpersonas brīdina par strauju budžeta ieņēmumu kritumu. Bez jauniem nodokļu paaugstinājumiem tas neizbēgami nozīmētu būtisku deficīta palielināšanos. Vienlaikus pieaug spiediens uz banku sistēmu, augstās procentu likmes un masveida kredītu izsniegšana lielajām korporācijām kara finansēšanai rada arvien nestabilāku situāciju.
Finanšu vide kļūst īpaši trausla apstākļos, kad ekonomika tiek uzturēta mākslīgi, bet reālais patēriņš un uzņēmējdarbības aktivitāte samazinās.
Cilvēki zaudē darbu
Krievijas uzņēmēji atzīst, ka cenu kāpums realitātē ir krietni straujāks nekā oficiāli paziņotā inflācija. Kāds Maskavas uzņēmējs The Washington Post žurnālistiem stāstījis, ka galvaspilsētā notiek lielākais restorānu slēgšanas vilnis kopš pandēmijas laikiem.
Tūkstošiem cilvēku zaudē darbu, jo strauji pieaug izmaksas, bet pieprasījums krītas. Uzņēmēji situāciju raksturo kā pilnīgas nenoteiktības periodu, kurā kļūst arvien grūtāk plānot nākotni. Galvenais iemesls, pēc viņu domām, ir karš, kas aprij budžeta līdzekļus un iznīcina jebkādas ilgtermiņa ekonomiskās perspektīvas.
Eiropa pastiprina spiedienu uz Krievijas naftas eksportu
Situāciju vēl vairāk saasina jaunie ierobežojumi pret Krievijas naftas eksportu. Eiropas Savienībā tiek apsvērta iespēja pilnībā aizliegt pakalpojumus, kas nepieciešami Krievijas naftas jūras pārvadājumiem. Šāds solis varētu nopietni izjaukt Krievijas eksporta loģistiku.
Ekonomisti uzsver, ka Krievijas naftas eksports ir ārkārtīgi atkarīgs no stabilas kuģošanas. Tieši šeit, pēc ekspertu domām, atrodas Krievijas ekonomikas “Ahileja papēdis”. Tankkuģu pārtveršana un spiediens uz tā dēvēto ēnu floti kļūst par nopietnu draudu.
Banku sistēma uz robežas
Papildu satraucošus signālus sniedzis arī makroekonomiskās analīzei centrs, kas ir cieši saistīts ar Krievijas varas struktūrām. Tā analītiķi fiksējuši pazīmes, kas liecina par iespējamu banku krīzi, un brīdinājuši par risku, ka varētu sākties masveida noguldījumu izņemšana.
Lai gan šobrīd panika vēl netiek atklāti demonstrēta, eksperti norāda – situācijai pasliktinoties, tā var uzliesmot ļoti strauji. Īpaši satraucošs ir fakts, ka uz naftas un gāzes ieņēmumu krituma fona finanšu drošības spilvens kļūst arvien plānāks.
Jau janvārī ieņēmumi no enerģētikas sektora Krievijā samazinājās gandrīz uz pusi, sasniedzot zemāko līmeni pēdējo sešu gadu laikā.