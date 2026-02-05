Pensija lielākajai daļai senioru ir vienīgie ienākumi, nav noslēpums, ka Latvijā reti kuram šī summa ir pietiekama, lai labi dzīvotu. Nodokļu sistēma ir sarežģīta un arī Normundam no Anglijas ir savs jautājums Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par savu pensiju.
“Dzīvoju Anglijā, neesmu nodokļu maksātājs Latvijā, bet VID par to ir noformēts. Pagājušā gadā sāku saņemt vecuma pensiju Latvijā un no pensijas atvelk ienākuma nodokli. Mana pensija bija 511.27 eiro. Neapliekamais bija 1000 eiro. Tik un tā no manis tika ieturēts ienākuma nodoklis. VSAA paskaidroja, ka uz nerezidentiem tas neattiecas, bet likuma punktu tā arī neuzrādīja. Šogad pensija tika palielināta līdz 546.34 eiro un atkal tiek ieturēts IIN. Kāpēc tāda nevienlīdzība rezidentiem un nerezidentiem?” jautā LA.LV lasītājs Normunds.
VID atbild Normundam: “Kā saprotams no jautājumā norādītās informācijas, cilvēks ir uzskatāms par nerezidentu Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanai un ir uzskatāms par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (Apvienotā Karaliste) rezidentu.
Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tiesību normām nerezidentam, kas ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, pensionāra neapliekamo minimumu piemēro, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) nerezidents taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem;
2) nerezidenta taksācijas gada kopējais ienākumu (kuriem Latvijā piemērotu progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi) apmērs, kas gūts rezidences valstī un ārvalstīs, nepārsniedz rezidences valstī noteikto neapliekamā minimuma vai līdzīga atbrīvojuma slieksni.
Jāņem vērā, ka Latvija ar Apvienoto Karalisti ir noslēgusi un piemēro starptautisku līgumu par nodokļu dubultās neaplikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes konvencijas par nodokļu dubultās neaplikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem 18. panta noteikumiem pensijas un cita veida līdzīga atlīdzība par iepriekš veikto algoto darbu, kā arī ikgadējie maksājumi, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts (Apvienotās Karalistes) rezidents, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī (Apvienotajā Karalistē).
Nodokļu konvencijā noteiktais atbrīvojums netiek piemērots tieši, bet ievērojot Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” noteikto kārtību.
Atbilstoši minētajiem noteikumiem vispārējā gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskata periodā cilvēkam izmaksā pensiju un konkrētajā nodokļu konvencijā ir noteikts atbrīvojums no aplikšanas ar nodokļiem Latvijā, tad cilvēks ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai aizpildītu rezidenta apliecību–iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai (1. pielikums).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piemēros nodokļu konvencijā noteikto nodokļa atbrīvojumu un iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā neieturēs. Rezidenta apliecības–iesnieguma derīguma termiņš ir pieci gadi no datuma, ar kuru tiek pieprasīts piemērot atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokļiem, ja Valsts ieņēmumu dienests un otras līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde informācijas apmaiņas gaitā nav noskaidrojušas, ka izsniegtās apliecības derīguma termiņš ir īsāks.
Gadījumā, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis jau ir ieturēts un samaksāts Latvijā, tad cilvēks pārmaksātās nodokļu summas atgūšanai triju gadu laikā no maksājumu izmaksāšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu noteikta parauga rezidenta apliecību-iesniegumu nodokļu atmaksāšanai (2.pielikums). Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu par pārmaksāto nodokļa summu atmaksu.”
