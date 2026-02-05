Zane Burnicka
8:26, 5. februāris 2026
Par notiekošo valstī katram ir savs viedoklis. Tomēr šķiet, ka, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, latvieši par latvietības stiprināšanu ir vienisprātis. Nereti savu nostāju dažādos jautājumos pauž arī sabiedrībā zināmi cilvēki.

Ar krievu valodu ikdienā esam dzīvojuši tik ilgi, ka, lai arī jau kādu laiku tā tiek mēģināta izskaust, ir daži vārdi un frāzes, kas latviešu valodā iesakņojušies ļoti dziļi. Tā ir daļa no mūsu ikdienas, bet aktrise Zane Burnicka aicina runāt latviski.

“Sāku jaunu cīņu. “Davai bez davai.” Tas bija manas mammas tipiskākais teiciens, tiklīdz kā kāds šādi uz ko mudināja.
Mani dēli stipri apraujas, ja sanāk manā klātbūtnē izspļaut šo vārdu, un atceras omes aizrādes. Un tagad pamatošu manu šodienas nostāju: ja mēs, kā savas valsts un zemes patrioti, nespējam izteikties paši savā valodā, bet izmantojam ļaunvalsts atavismus, tad savā būtībā jau esam okupēti. Es vienmēr laboju, ja dzirdu ko šādu. Kaut klusiņām, bet laboju. Mana friziere un manikīre īpaši šo izjūt. Un zinu, ka daudziem krītu uz nerviem ar savu labošanu, bet es nerimšos. Un jutos ļoti gandarīta, kad manu draugu bērni atbalstīja mani un vaicāja, ar ko aizstāt to debīlo “davai”. Lūdzu: “aiziet!”, “aidā!”, “lai notiek!”, “lai top!”. Gan jau, ka vēl ir varianti. Iesakiet!” – vietnē “Facebook” raksta aktrise.

