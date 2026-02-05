Foto. pexels-laura-lumimaa

Ziema Latvijā? Tas nav priekš viņiem! Šo divu zodiaka zīmju pārstāvjiem steidzami jāmūk uz siltajām zemēm 0

kokteilis.lv
16:20, 5. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Astrologi skaidro, kam tieši ziemā nepieciešama saule un siltums nevis tikai atpūtai, bet arī enerģijas, emocionālā līdzsvara un iekšējās harmonijas saglabāšanai.

Kokteilis
Kokteilis
Ziema cilvēkus ietekmē atšķirīgi. Daži viegli tiek galā ar aukstumu un īsajām dienām, kamēr citi piedzīvo ievērojamu enerģijas zudumu, emocionālu nogurumu un apātiju.

Astrologi uzskata, ka tas ir cieši saistīts ar zodiaka zīmi. Dažiem siltums un saules gaisma nav tikai patīkams bonuss, bet gan patiesa nepieciešamība, lai saglabātu psiholoģisko līdzsvaru. Tas jo īpaši attiecas uz divām zodiaka zīmēm.

