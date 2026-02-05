Sita, spārdīja un iegrūda grāvī: arī apgabaltiesa attaisno vairākus mediķus par kolēģes dzīvesbiedra piekaušanu 112
Zemgales apgabaltiesa šodien nolēma atstāt negrozītu spriedumu krimināllietā, ar kuru Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centra (NMC) vadītājs Roberts Fūrmanis un vēl vairāki mediķi attaisnoti par kāda vīrieša piekaušanu atpūtas pasākumā 2014. gadā, aģentūru LETA informēja tiesā.
Tiesas lēmumu vēl varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākajā tiesā 10 darbdienu laikā, iesniedzot sūdzību vai prokurora protestu Zemgales apgabaltiesā.
Iepriekš pirmās instances tiesa apsūdzētos atzina par nevainīgiem un attaisnoja, bet cietušā materiālā kaitējuma kompensācijas 134 eiro apmērā un morālā kaitējuma kompensācijas prasību 5000 eiro apmērā atstāja bez izskatīšanas.
Lietā apsūdzēti Fūrmanis, Artūrs Šons, Santis Podāns, Rustams Junusovs un Valdis Skotelis. Visi apsūdzēti par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, ja to izdarījusi personu grupa.
Par šādu nodarījumu Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Lietu tiesa saņēma 2020. gada nogalē, bet pirmās instances tiesa apsūdzētos atzina par nevainīgiem un attaisnoja, bet cietušā materiālā kaitējuma kompensācijas 134 eiro apmērā un morālā kaitējuma kompensācijas prasību 5000 eiro apmērā atstāja bez izskatīšanas.
Fūrmanis patlaban ir PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītājs. Iepriekš viņš vadīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Zemgales reģionālo centru, kā arī bija Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) viceprezidents. Fūrmanis medicīnas jomā strādā vairāk nekā 20 gadus.
Pārējie trīs no apsūdzētajiem lietas nodošanas brīdī strādājuši NMPD par ārsta palīgiem, bet ceturtais – par reanimatologu.
Apsūdzība ir par 2014. gada notikumiem, kad apsūdzētie atradās kādā darba kolēģu pasākumā Jelgavas novadā, kur lietots alkohols.
Apsūdzība liecina, ka atpūtas vietā neaicināts ieradies kāds vīrietis, lai aizvestu savu dzīvesbiedri. Starp viņu un apsūdzētajiem izcēlies konflikts, kura laikā viens no apsūdzētajiem, dusmu vadīts par to, ka vīrietis iejaucies pasākumā, divas reizes iesitis viņam pa seju, aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja prokuratūrā.
Minētais vīrietis izvests no pasākuma norises vietas. Jau ārā apsūdzētie cietušo piekāvuši, tam sperot ar kājām pa ķermeni. Pēc tam cietušais iegrūsts grāvī, un apsūdzētie no notikuma vietas aizgājuši, liecina apsūdzība.
Fūrmanis aģentūrai LETA par apsūdzību komentārus nesniedza, vien norādīja, ka vainu neatzīst.