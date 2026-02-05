Foto: Unsplash.com

Vai tava dzimtā pilsēta tiek uzskatīta par gudrības citadeli, neglītuma galvaspilsētu vai seksīguma epicentru? Atbildes pārsteidz, uzjautrina… un dažiem varētu arī nepatikt.

Balstoties uz sabiedrības uztveri, internetā pieejamo informāciju un pilsētu tēlu, mākslīgā intelekta (MI) rīks “ChatGPT” sagatavojis vairākus Latvijas pilsētu reitingus.

Tam tika uzdoti vairāki jautājumi, tostarp, kurās Latvijas pilsētās dzīvo visgudrākie, visseksīgākie, visdumjākie, visskopākie cilvēki. Katrā kategorijā mākslīgais intelekts izcēlis piecas pilsētas.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka šie vērtējumi nav balstīti oficiālos datos vai zinātniskos pētījumis. Tās ir tikai MI interpretācijas.

Visgudrākie cilvēki

1. Rīga

2. Liepāja

3. Jelgava

4. Cēsis

5. Ventspils

Šajās pilsētās, pēc MI domām, koncentrējas izglītība, ambīcijas un cilvēki, kuri visbiežāk izceļas ar akadēmiskiem, radošiem vai profesionāliem sasniegumiem. Augstskolas, aktīva kultūras vide un spēcīga uzņēmējdarbība veido reputāciju, ka tieši šeit dzīvo Latvijas “gudrākās galvas” – neatkarīgi no tā, vai tās strādā laboratorijās, koncertzālēs vai jaunuzņēmumos.

