Ēšana ārpus mājas mūsdienās ir kļuvusi par neatņemamu dzīvesveida sastāvdaļu. Tā vairs nav tikai praktisks risinājums, kad nav laika gatavot, bet arī veids, kā sevi palutināt un piedzīvot ko jaunu.
Kafejnīcas bieži tiek izvēlētas mierīgai atelpai – tās piesaista ar omulīgu gaisotni, aromātisku kafiju gardu ēdienu, kas piemērots gan nesteidzīgām sarunām ar draugiem, gan īsam pauzes brīdim darba dienas laikā. Savukārt restorāni piedāvā plašāku un izsmalcinātāku pieredzi – no rūpīgi izstrādātām ēdienkartēm līdz augstas klases apkalpošanai, padarot maltīti par īstiem svētkiem.
Turklāt tas sniedz arī praktisku ieguvumu – nav jāpavada laiks virtuvē un pēc tam nav jārūpējas par trauku mazgāšanu.
Rīgā un ap to ir daudz dažādu kafejnīcu un izsmalcinātu restorānu. Te mīt arī vieni no Latvijas labākākajiem pavāriem. Vai esat kādreiz domājuši par to, kur maltīti ietur mūsu šefpavāri? Uz kurieni viņi dodas, kad pašiem gribas baudīt ko izcilu?
Mums arī tas interesē, tāpēc LA.LV sazinājās ar trīs ēdiena burvjiem, lai noskaidrotu viņu top 3 mīļākās vietas, kur ieturēt maltīti
Māris Jansons, viens no talantīgākajiem latviešu šefpavāriem, kuram ir savs “Kest” restorāns Cēsīs, atbild izsmeļoši. Viņš raksta: “Ir tā, ka uz dārgākiem restorāniem es neeju bieži, noteikti ne reizi nedēļā, nu tas skaidrs. Tikko vārda dienas svinībās biju pie sava bijušā pavāra Kaspara Barsukova “Smor bistro”, kopā strādājām “Bibliotekā” pirms 10 gadiem, un sekoju viņa karjerai, tāpēc mani aizrauj viņa degsme sevi pierādīt. Burvīgs ēdiens – vienkārši, bet garšīgi.”
Tāpat Jansonam no kafejnīcām patīk kafejnīca “Sezona” Cēsīs. Viņš pazīst kafejnīcas saimnieci un arī pavārus. Arī “Sezonā” Jansonu uzrunā degsme, kas viņu iedvesmo, jo pats zina, kā ir atvērt savu vietu. “Gardas brokastis un kūkas, kafija, nu forši,” pauž Jansons.
“Mazliet pa vidu starp Cēsīm un Līgatni ar bērniem vismaz trīs reizes mēnesī iebraucam “Burgers 66″ šosejas malā… Klasiskas garšas un vienmēr kvalitatīvs serviss un nemainīga garša. Un te es arī zinu vienu no saimniekiem – Gintu. Ģimenes bizness, baigie malači. Ļoti cienu tos, kam izdodas, un tos, kam rokas nenolaižas šajā sfērā,” skaidro šefpavārs.
Vēl sazinājāmies ar populāro un talantīgo šefpavāru Elmāru Tanni. “”The Catch” – izcilas garšas, viņa [saimnieka] otrais restorāns – “Snatch”, arī ir arī fantastico (fantastisks).
“Italissimo” – izcils restorāns un koncepts. Ļoti garšīgi vienmēr.
“Épicerie” – forša, stilīga vieta, kur ieskriet, dabūt ko skaistu un gardu. Izcila konditoreja arī,” savus favorītus atklāj Tannis.
Top 3 atklāj arī plaši iemīļotais un, protams, talantīgais šefpavārs Mārtiņš Sirmais. Viņš gan laiku lieki netērē, atbildot ļoti īsi. Sirmais iecienījis restorānu “Casa Nostra” ar ģimeni, restorānu “B7” ēdiena dēļ. Ikdienas ēdienam Sirmais labprāt izvēlas āziešu restorānu “Riis”.
