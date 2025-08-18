Sešgadniekiem skolā iet vēl neļaus, bet ministrija plāno jaunas izmaiņas visos mācību līmeņos 30
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šobrīd nevirzīs tālāk ideju par skolas gaitu sākšanu sešu gadu vecumā. Tomēr gaidāma diskusija par iespējamām izmaiņām mācību organizēšanā gan vispārējā, gan profesionālajā, gan arī augstākajā līmenī, raksta portāls lsm.lv.
Šīs vasaras sākumā izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (“Jaunā Vienotība”), runājot par iespējām rast ietaupījumu ministrijas budžetā, kā vienu no variantiem minēja sešgadnieku sūtīšanu skolā.
Tādējādi ietaupītos viens izglītošanās gads, jo jau šobrīd valsts finansē piecgadnieku un sešgadnieku sagatavošanu skolai, kā arī Latvija pielīdzinātos daudzām citām Eiropas valstīm, kur skolas gaitas sākas sešu gadu vecumā.
Jau tobrīd eksperti pauda skepsi, norādot, ka šāda reforma nevis ļaus ietaupīt, bet prasīs papildu izdevumus. Tāpat izskanēja, ka skolu vide nav piemērota sešgadniekiem un ne visi bērni šajā vecumā ir gatavi skolai.
Kā Latvijas Radio noskaidroja saziņā ar IZM, tagad arī pati ministrija atteikusies no šīs ieceres. Tā bijusi tikai viena no idejām, kas apsvērta, gatavojot 2026. gada budžeta projektu.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga sarunās ar ministrijas vadību nonākusi pie secinājuma, ka sešgadnieku iespējamā skolā sūtīšana nemaz nopietni netika plānota. Tā zināmā mērā bijusi draudēšana par to, kas notiks, ja būtiski samazinās finansējumu izglītības nozarei.
“Bet tie bija no ministrijas puses kā uzstādījumi – ja jūs, lūk, paģērat ietaupīt 22,4 miljonus, tad mēs kā sabiedrība esam pat tādas šķiršanās priekšā. Un vai mēs visi kopā esam tam gatavi? Tādas bija tālākās sarunas, jo pirmā reakcija arī no mūsu puses bija šāds, nu, tāds sašutums.”
IZM valsts sekretārs Jānis Paiders gan teic, ka joprojām ir gaidāmas diskusijas par sistēmiskām pārmaiņām. “Es teiktu, mēs esam ļoti varbūt agrīnās stadijās par jautājumiem par sistēmiskām izmaiņām, kas skar izglītības procesā pavadīto gadu skaitu. Tā kā, es domāju, šobrīd mēs noteikti esam posmā, kur mēs varam teikt: nekādi lēmumi nav pieņemti, mēs tikai runājam par idejām diskusijai,” sarunā ar Latvijas Radio skaidro Paiders.