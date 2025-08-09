Skolotāji nespēj konkurēt ar ekrāniem: Stalbe par izglītības realitāti 0
Par grūtībām izglītības sistēmā, kas saistītas ar tehnoloģiju ietekmi uz bērnu uzmanību, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja multimākslinieks Horens Stalbe.
Cik es esmu runājis un kontaktējies ar cilvēkiem, kuri strādā izglītības iestādēs, viņi saka, ka ļoti liela problēma ir mūsdienu tehnoloģiju attīstība. “Es domāju, datori, viedtālruņi, gadžeti, kuros viss mainās sekundē,” precizē Stalbe.
Tāpēc skolotājam un pasniedzējam ir ļoti grūti noturēt uzmanību, it īpaši jaunākiem un mazākiem bērniem, jo viņš ir pieradis, ka viss mainās nenormālā ātrumā,” stāsta Stalbe.
“Augstskolā vai tur, kur mācās arodu – skaidrs, ka tu tur esi apzināti nonācis, lai to iemācītos. Bet, piemēram, sākumskolās un skolās skolotāji diezgan pamatīgi sūdzas par to, ka viņiem ir grūti komunicēt ar bērniem.”
“Es domāju, ka šīs tehnoloģijas ir vēl vairāk sarežģījušas komunikāciju,” viņš secina.
Jau iepriekš LA.LV portālā rakstījām rakstu, kurā Gunārs Kūtris kritizēja sabiedrības tendenci nosodīt skolotājus, kuri cenšas ieviest kārtību, un uzsvēra, ka arī skolotājiem ir jābūt tiesībām rīkoties stingri, lai pildītu savus pienākumus.
Viņaprāt, pedagogiem šī brīža situācijā ir grūti pildīt savus pienākumus. Skolotājam ne tikai jāmēģina ieinteresēt skolēni mācību priekšmetā, bet arī, piemēram, jāveic skolēnu rakstura novērtējums.