Foto: Shutterstock

Šī diena ar katru tās stundu kļūs aizvien maģiskāka un burvīgāka! Horoskopi 19.novembrim Ieteikt







Auns

Šīs dienas ritms būs atkarīgs no nejaušām situācijām – tu nevarēsi iepriekš to paredzēt vai arī kaut kā ietekmēt. Tāpēc tērē mazāk enerģijas domājot par to, kā būtu, ja būtu.

Vērsis

Pacenties mierīgāk izturēties pret to, kas šodien notiek ap tevi. Var gadīties, ka tu būsi stresā, var gadīties, ka tev gribēsies spēt izdarīt vairāk, nekā tu domā, ka vari. Taču, jo vieglāk tversi šo dienu, jo vieglāk visu paveiksi.

Dvīņi

Šodien tev vissvarīgākais būs kompānija. Pacenties būt mīļš pret citiem cilvēkiem – jo tieši tādas emocijas, kādas nodosi citiem, tu arī saņemsi pretī.

Vēzis

Tavs uzdevums šodien varētu būt likt smaidīt un smieties tiem cilvēkiem, kas ir ap tevi. Tu šodien kā neviens cits pratīsi citiem likt pasmaidīt!

Lauva

Tevi šodien vilinās viss tas, kam ir pievilcīgas ģeometriskas formas. Un pilnīgi vienalga, kas tas būs. Vienīgais, no kā tev jāuzmanās – no asiem priekšmetiem!

Jaunava

Pacenties šodien atrisināt tās bažas, kas tevi satrauc. Tu ilgu laiku to esi atlicis, bet šodien no tā tu vairs nevarēsi izvairīties.

Svari

Tevi šodien apciemos iedvesma. Tu tiksi pie kādas ļoti vērtīgas idejas. Pats galvenais – centies to neaizmirst!

Skorpions

Šī ir ideāli piemērota diena tam, lai darītu radošus darbus. Taču daudziem tev tuviem cilvēkiem liksies, ka tu laiku “notriec” pa tukšo. Centies neattaisnot viņu bažas.

Strēlnieks

Nav nekā sliktāka kā izplānota diena, kas rīta pirmajās stundās liek tev mainīt visus savus plānus pilnībā. Un tieši šodien tāda diena būs – apbruņojies ar pacietību un centies visu nesabojāt vēl vairāk.

Mežāzis

Visi tev šodien gribēs dot padomus, pie kam, kas ir pats trakākais – to gribēs darīt visi, kam nav slinkums. Vienīgais, kas tev šodien jāpalūdz zvaigznēm – īstena pacietība.

Ūdensvīrs

Šī diena ar katru tās stundu kļūs aizvien maģiskāka un burvīgāka – protams, ja vien tu gribēsi to ieraudzīt! Ja vien tu spēsi priecāties arī par maziem prieciņiem un negaidīsi visu laiku “lielās lozes”. Iemācies pateikt paldies par to, kas tev ir dots!

Zivis

Ļoti viegli tevi šodien būs izprovocēt, kas var ietekmēt ļoti tieši tavas attiecības ar apkārtējie cilvēkiem – kopumā un ar katru atsevišķi. Tāpēc, lai vai kas, centies tomēr nestrīdēties!