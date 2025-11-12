Foto: Ekrānuzņēmums no “Threads”/Canva

Sieviete, pētot mammas skolas albumu, uzduras kādai unikālai fotogrāfijai: vai atpazīsti, kurš tajā redzams? 0

kokteilis.lv
12:30, 12. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Netrūkst cilvēku, kuriem reizi pa reizei patīk pakavēties atmiņās, un viens no veidiem, kā to darīt, ir pāršķirstīt vecos albumus. Tā darījusi arī kāda “Threads” lietotāja Eleonora, kura “uzdūrusies” unikālai fotogrāfijai.

Reklāma
Reklāma
“Viena no pretīgākajām iestādēm Latvijā!” Klienti šūmējas par pasniegtā ēdiena kvalitāti populārā picērijā Latvijā 48
Kas notiek Lietuvā? Aculiecinieks iemūžinājis uz dzelzceļa sliedēm reti redzamu ainu
Kokteilis
Astrologi un numerologi atklāj: Tiem, kas dzimuši šajos trīs mēnešos, piemīt neparasta dāvana
Lasīt citas ziņas

Pārlūkojot mātes vidusskolas klases albumu, viņa uzgājusi kādu pavisam īpašu fotogrāfiju – blakus viņas mammai albumā redzams neviens cits kā tagadējais Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunībā.

“Manai mammai šodien ir dzimšanas diena, un mēs vienkārši skatījāmies viņas klases albumu,” viņa raksta, pievienojot fotogrāfijas no albuma ar uzrakstiem “E. Asare” un “E. Rinkēvičs”.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Smirdīgajai Eiropai” vajadzētu maksāt Baltkrievijai par tīru gaisu. Lukašenko pārliecināts, ka šī diena tuvojas
Kokteilis
Uģis Kuģis jau atkal izvācies no sievas istabas un guļ viens
Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumus atzīst par neatbilstošiem Satversmei

Ieraksts ātri izpelnījies vairāk nekā tūkstoš atzīmju “patīk”, un vienā no populārākajiem komentāriem kāda soctīklu lietotāja ironiski piebilst: “Tas vienīgais klasesbiedrs, kurš REĀLI kļuva par prezidentu no visiem, kas par to tikai sapņoja.”

Vēl kāds pasmej, ka mammai noteikti ir blats Rīgas pilī.

LA.LV Aptauja

Vai atpazini Valsts prezidentu uzreiz?

  • Jā, tur nav divu domu
  • Ar grūtībām
  • Mazliet līdzīgs ir, jā

Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs brīvajā laikā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TESTS. Ja vari pateikt, kas šīs par lietām, tu pamazām kļūsti vecs
Kokteilis
Gobzems, Pauls, Busulis? Cilvēki internetā spriež, kurš ir populārākais cilvēks Latvijā
Kokteilis
Ar govīm un uzvalkā! Populārās tiešsaistes tirdzniecības platformās nopērkami krekli ar Latvijas Valsts prezidenta fotogrāfijām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.