Sieviete, pētot mammas skolas albumu, uzduras kādai unikālai fotogrāfijai: vai atpazīsti, kurš tajā redzams? 0
Netrūkst cilvēku, kuriem reizi pa reizei patīk pakavēties atmiņās, un viens no veidiem, kā to darīt, ir pāršķirstīt vecos albumus. Tā darījusi arī kāda “Threads” lietotāja Eleonora, kura “uzdūrusies” unikālai fotogrāfijai.
Pārlūkojot mātes vidusskolas klases albumu, viņa uzgājusi kādu pavisam īpašu fotogrāfiju – blakus viņas mammai albumā redzams neviens cits kā tagadējais Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunībā.
“Manai mammai šodien ir dzimšanas diena, un mēs vienkārši skatījāmies viņas klases albumu,” viņa raksta, pievienojot fotogrāfijas no albuma ar uzrakstiem “E. Asare” un “E. Rinkēvičs”.
Ieraksts ātri izpelnījies vairāk nekā tūkstoš atzīmju “patīk”, un vienā no populārākajiem komentāriem kāda soctīklu lietotāja ironiski piebilst: “Tas vienīgais klasesbiedrs, kurš REĀLI kļuva par prezidentu no visiem, kas par to tikai sapņoja.”
Vēl kāds pasmej, ka mammai noteikti ir blats Rīgas pilī.