Ar govīm un uzvalkā! Populārās tiešsaistes tirdzniecības platformās nopērkami krekli ar Latvijas Valsts prezidenta fotogrāfijām 0
Populārās ārvalstu tiešsaistes tirdzniecības platformās – “Temu”, “AliExpress”, “Etsy” – nopērkami krekli un džemperi ar Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča fotogrāfijām.
Platformā “Temu” krekls, uz kura redzama Rinkēviča attēlu kolāža, nopērkams par aptuveni 15 eiro. Platformā “Etsy” krekls maksā ap 16 eiro, bet džemperis ap 33 eiro. “AliExpress” krekls iegādājams par viszemāko cenu – 7,30 eiro.
Visās platformās pieejama viena un tā pati prezidenta attēlu kolāža. Saliktas bildes ar portretiem no dažādiem laikiem un dažādās dzīves situācijās. Ir attēls gan ar govīm, gan Latvijas basketbola fanu kreklā. Kāda cita fotogrāfija ataino prezidentu ar austiņām, klausoties mūziku. Ir arī nopietna fotogrāfija – uzvalkā.
Nenoliedzami, ka Edgars Rinkēvičs ar savu profesionalitāti, zināšanām un cilvēcisko attieksmi pret Latvijas iedzīvotājiem, iemantojis lielas simpātijas sabiedrībā.
Sociālajā tīklā “Thread” lasāmi pozitīvi komentāri par šāda krekla pieejamību. Kāda iedzīvotāja pat publicēja bildi ar sevi, kurā redzama nēsājam baltu T-kreklu ar Edgara Rinkēviča attēlu kolāžu.