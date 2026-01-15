Šīs trīs zodiaka zīmes redz tev cauri: viņām piemīt īstas detektīva prasmes 0
Vai esi kādreiz sastapis cilvēku, kurš vienkārši zina, ka kaut kas nav kārtībā? It kā viņam būtu iebūvēts melu detektors – šādi cilvēki viegli atsijā tukšus attaisnojumus un ātri nonāk līdz patiesībai. Astroloģija norāda, ka dzimšanas datumam var būt nozīme, jo ir zodiaka zīmes, kurām piemīt īpaši spēcīgas “detektīva” spējas.
Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
FOTO. Vaira Vīķe-Freberga aicina neuzķerties un brīdina par ļoti cinisku krāpnieku gājienu
Kokteilis
10 lietas, kas skolas laikā šķita pilnīgi patiesas, taču vēlāk izrādījās aplamas
Astrologi izceļ trīs zodiaka zīmes, kurām patiesības atklāšana padodas īpaši labi.