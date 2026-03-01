Foto: Pexels.com

Cilvēkiem ar zilām acīm parasti piemīt šīs 11 rakstura īpašības – tās padara viņus unikālus 0

kokteilis.lv
22:46, 1. marts 2026
Kokteilis Apbrīno

Acis jau izsenis dēvētas par dvēseles spoguli — tajās iespējams nolasīt emocijas un nodomus. Senāk cilvēki ticēja, ka pat skatienam var būt īpaša ietekme. Izrādās, acu krāsa nav tikai vizuāla īpatnība — pastāv uzskats, ka pēc tās iespējams spriest arī par cilvēka raksturu.

Kokteilis
Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas
“Izšķirošs brīdis būs pirmdien…” Spriedzei Tuvajos Austrumos pieaugot, eksperts iezīmē nelāgus scenārijus
“Pret mums rīkosies tāpat un vēl bargāk” – Kremļa propagandistu vidū pēc notikumiem Irānā sākusies histērija
Lasīt citas ziņas

JDaži pieņēmumi par zilacaino cilvēku īpašībām pat daļēji balstīti zinātniskos novērojumos.

Kas raksturīgs cilvēkiem ar zilām acīm?

Kā teikts vietnē Your Tango, zilacainiem cilvēkiem bieži piemīt tieši šīs 11 rakstura iezīmes.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Kokteilis
Tualetes ūdens, parfimērijas ūdens vai smaržas: kāda ir to atšķirība un ko labāk pirkt
Kokteilis
Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.