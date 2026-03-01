Cilvēkiem ar zilām acīm parasti piemīt šīs 11 rakstura īpašības – tās padara viņus unikālus 0
Acis jau izsenis dēvētas par dvēseles spoguli — tajās iespējams nolasīt emocijas un nodomus. Senāk cilvēki ticēja, ka pat skatienam var būt īpaša ietekme. Izrādās, acu krāsa nav tikai vizuāla īpatnība — pastāv uzskats, ka pēc tās iespējams spriest arī par cilvēka raksturu.
JDaži pieņēmumi par zilacaino cilvēku īpašībām pat daļēji balstīti zinātniskos novērojumos.
Kas raksturīgs cilvēkiem ar zilām acīm?
Kā teikts vietnē Your Tango, zilacainiem cilvēkiem bieži piemīt tieši šīs 11 rakstura iezīmes.