Foto: Pexels.com

Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas

14:22, 1. marts 2026
80. gados pasaule iepazina virkni elektronisko ierīču — sākot no spēļu konsolēm, beidzot ar portatīvajiem CD atskaņotājiem. Mūsdienās pat tās ierīces, kuras savulaik tika uzskatītas par nevērtīgām, kļuvušas par pieprasītiem priekšmetiem kolekcionāru vidū.

Ja šādas lietas nejauši atrodat bēniņos vai garāžā, tās var nest ievērojamu peļņu, raksta medijs BGR.

Spēļu konsole “Atari 2600”

Spēļu konsole “Atari 2600”, kas tirgū parādījās 20. gadsimta 70. gadu beigās, arī 80. gados saglabāja popularitāti. Taču pēc tam, kad 1985. gadā pasaulē sāka izplatīties NES konsole, tā tika uzskatīta par novecojušu.

Šodien kolekcionāri par parastu konsoli ir gatavi maksāt līdz aptuveni 60 ASV dolāriem, bet par retām versijām — līdz pat 500 dolāriem. Vislielākā vērtība gan ir spēļu kasetēm: reti eksemplāri, piemēram, “Red Sea Crossing”, “River Patrol” un “Air Raid”, var maksāt vairākus tūkstošus dolāru.

