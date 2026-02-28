Šajā nedēļas nogalē viss mainīsies: 4 zodiaka zīmes iegūs negaidīti retu iespēju 0
Pēdējā februāra diena un pirmā marta diena daudziem solās būt īpaša, taču četrām zodiaka zīmēm tās var kļūt pat izšķirošas. Astrologi norāda, ka tuvākajās dienās iespējami būtiski pavērsieni karjerā, attiecībās un finanšu jautājumos. Dažiem tas būs ilgi gaidīts izrāviens, citiem – iespēja sakārtot to, kas līdz šim šķitis neskaidrs vai iestrēdzis.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.