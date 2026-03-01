Horoskopi no 2. līdz 8. martam. Šonedēļ liktenis var sagatavot tev negaidītus pavērsienus 0
Auns
Tev būs noderīgas tādas rakstura īpašības kā veselais saprāts un modrība. Vēlams rūpīgi sekot līdzi saviem izteikumiem, jo tu vari kļūt pārmērīgi runīgs. Paplašini savu paziņu loku ar patīkamiem un tev noderīgiem cilvēkiem. Pirms tu pieņem nopietnu lēmumu, centies visu rūpīgi pārdomāt un izslēgt emociju ietekmi. Svētdien vislabāk ir atpūsties komfortablā un mierīgā vidē.
Vērsis
Darbā tev būs nepieciešama visa tava savaldība, jo nav izslēgtas neparedzētas situācijas. Nedēļas vidū ir iespējami sarežģījumi attiecībās ar tuviem radiniekiem, toties ar draugiem valdīs pilnīga savstarpēja sapratne. Ceturtdien uzmanies no asiem konfliktiem. Kolēģi no tevis gaidīs iniciatīvu un konkrētu rīcību, kas būs vērsta uz pašreizējās, ne visai veiksmīgās situācijas uzlabošanu.
Dvīņi
Tev ir labvēlīga veiksme, un tu vari tikt galā gandrīz ar jebkuru problēmu. Veiksme pavadīs jaunus sākumus, kas saistīti ar radošumu un mīlestību. Nestandarta pieeja problēmu risināšanai dos pozitīvu rezultātu. Nedēļas vidū mīļotais cilvēks tev pasniegs vērtīgu dāvanu. Brīvdienās galvenais uzdevums būs pasargāt savu privāto dzīvi no svešu cilvēku skatieniem.
Vēzis
Šajā nedēļā nostiprināsies tavi jaunie lietišķie kontakti, un tava neatlaidība kopā ar profesionalitāti vedīs tevi uz panākumiem. Sarunas ar biznesa partneriem solās būt rezultatīvas. Trešdien koncentrējies uz darbu un ikdienas pienākumu veikšanu. Piektdien radušās problēmas un uzdevumi vēl netiks pilnībā atrisināti, taču iezīmēsies iespējamie ceļi, kā izkļūt no krīzes situācijas.
Lauva
Šonedēļ partnerattiecībās iezīmēsies pārmaiņas uz labo pusi, un nav izslēgti arī darba braucieni. Tu vari uzzināt svarīgas ziņas no cilvēka, ar kuru jau ilgstoši uzturi ciešu kontaktu. Ceturtdien pastāv strīda un savstarpējas nesaprašanās risks, taču neuztraucies, jo problēmas tiks atrisinātas jau nākamajā dienā. Vienkārši runā atklāti un godīgi. Nedēļas nogalē nav vēlams iesaistīties apšaubāmos pasākumos un uzticēties nepazīstamiem cilvēkiem.
Jaunava
Darbā sākas saspringts laika posms, taču tu kļūsi par neaizvietojamu cilvēku. Izvirzītos mērķus labāk sasniegt ar tradicionālām un praksē pārbaudītām metodēm. Centies apstāties un apzināties esošo situāciju. Ir svarīgi, lai emocijas nekļūtu par šķērsli tavā profesionālajā darbībā. Nedēļas beigās vienoties ar kolēģiem un partneriem būs ievērojami vieglāk, un tikšanās noritēs veiksmīgi.
Svari
Šajā nedēļā tevi, visticamāk, novērtēs pēc nopelniem, un izveidosies ļoti labas attiecības ar kolēģiem un vadību. Tu daudz komunicēsi, un nav izslēgta arī romantiska iepazīšanās. Trešdien piedāvājumi, kas var sekot no biznesa partneru puses, visticamāk, iepriecinās tevi ar ievērojamu peļņu.
Skorpions
Tava neizsīkstošā enerģija neļaus tev nosēdēt uz vietas. Vislabāk tev veiksies organizatoriska rakstura darbība. Šonedēļ tev radīsies iespēja labi nopelnīt un paaugstināt savu autoritāti. Apkārtējie cilvēki arvien biežāk pamanīs un pienācīgi novērtēs tavas spējas.
Strēlnieks
Tu sasniegsi ievērojamus panākumus, ja nebūsi slinks. Nedēļas sākums ienesīs iedvesmu cilvēkiem, kuri nodarbojas ar intelektuālu darbu. Radīsies iespēja paplašināt paziņu loku vai doties ceļojumā. Situācija, kurā tu nonāksi nedēļas beigās, ļaus veiksmīgi izmantot tavu līdzšinējo pieredzi. Tevi gaida negaidītas ziņas un, iespējams, arī draudzīgu attiecību atjaunošanās.
Mežāzis
Šī nedēļa būs piepildīta ar dažādiem notikumiem un patīkamām tikšanās reizēm. Tev var paveikties daudzās dzīves jomās, un viss būs atkarīgs no tā, uz ko tu šobrīd tiecies. Ja jūti iekšēju pretestību, nevajag sevi piespiest rīkoties pret savu gribu. Mēģini nesatraukties par niekiem un neatlaidīgi turpini ceļu uz savu mērķi.
Ūdensvīrs
Šonedēļ liktenis var sagatavot tev negaidītus pavērsienus, tāpēc papildu piesardzība nenāks par ļaunu. Nedēļas vidū sarunas un lietišķie kontakti kļūs ievērojami vienkāršāki, kas ļaus tev sasniegt savu izvirzīto mērķi. Svētdien veiksmīgas būs gan ciemošanās, gan tikšanās ar draugiem kādā neitrālā vietā. Tā būs laba diena patīkamai komunikācijai, atpūtai un laika pavadīšanai patīkamā sabiedrībā.
Zivis
Tava popularitāte ievērojami pieaug, tu esi vajadzīgs gan darbā, gan mājās. Pat tie tavi paziņas, par kuriem tu jau gandrīz biji aizmirsis, pēkšņi atkal parādīsies, zvanīs, nāks ciemos, nesīs dāvanas un gaidīs no tevis palīdzību vai kādu pakalpojumu. Tā ir laba zīme, tāpēc neatsaki viņiem savu uzmanību. Tomēr neaizmirsti, ka prioritātei vienmēr jābūt attiecībām ar mīļoto cilvēku.