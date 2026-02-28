Par “Gada albumu” nosaukts “Sudden Lights” albums “īsas vasaras, garas ziemas”: noskaidroti “Zelta mikrofona” laureāti 20 kategorijās 0
Ventspils Olimpiskajā centrā šodien pasniegtas Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” 20 kategorijās, aģentūru LETA informēja balvas pārstāve Rebeka Japiņa.
Šogad balvai iesniegti 315 pieteikumi – 140 albumi, 57 dziesmas, 74 videoklipi, 38 debijas albumi un seši koncertieraksti video formātā.
Džeza, fanka vai soulmūzikas albuma kategorijā par labāko atzīts Kārlis Auziņš Double Trio ar albumu “Equilibrium Suite”, elektroniskās vai deju mūzikas albuma kategorijā – “Eiii” ar albumu “Refractions”, bet hiphopa mūzikas albuma kategorijā uzvarēja “Prospekti” ar albumu “Biļete uz vienu galu”.
Indie vai alternatīvās mūzikas albuma kategorijā par labāko atzīts “Stūrī Zēvele” albums “Arlabunakti”, starpžanru vai instrumentālās mūzikas albuma kategorijā uzvarēja Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Duglass Bostoks, Liene Andreta Kalnciema un Liepājas Simfoniskais orķestris ar albumu “Gratitude”, bet tradicionālās popmūzikas albuma kategorijā – Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hansa Anteheda grupa ar albumu “Abpusēji”.
Tāpat apbalvoti labākie kategorijā “Mūzikas albums bērniem”. Šeit par uzvarētāju atzīts Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī mažors” ar albumu “Man ir ģimene”. Popmūzikas albuma kategorijā uzvarēja “Sudden Lights” ar albumu “Īsas vasaras, garas ziemas”, roka vai metāla mūzikas albuma kategorijā – “Skyforger” ar albumu “Teikas”, bet tautas vai pasaules mūzikas albuma kategorijā par uzvarētāju nosaukts “The Baltic Sisters” ar albumu “Värav / Vārti / Vartai”.
Vienlaikus klasiskās vai vokālās mūzikas albuma kategorijā uzvarēja “Trio Baltia” ar albumu “Trio Baltia. Baltie putni”, bet par labāko dziesmu atzīta Fiņķa dziesma “Baudam!”, kas atzīta arī par radio hitu.
Debijas kategorijā balvu saņēma Emilija ar albumu “Tintes stāsts”, videoklipa kategorijā – “Carnival Youth” un Evija Vēbere ar videoklipu “Labākā doma pasaulē”, savukārt albuma dizaina kategorijā – folkloras kopa “Grodi” ar albumu “Sudrabu smeldama”.
Koncertieraksta video kategorijā uzvarēja “Stūrī Zēvele” ar koncertierakstu “Arlabunakti”.
Par “Gada albumu” nosaukts “Sudden Lights” albums “īsas vasaras, garas ziemas”.
Par labāko producentu nosaukts Mārtiņš Krastiņš.
Balvu “Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā” šogad saņēma postfolkloras grupa “Iļģi”.
Šis bija “Zelta mikrofona” 30. jubilejas gads.