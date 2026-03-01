Foto: Pexels

Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā 0

kokteilis.lv
20:00, 1. marts 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Viņi nāk palīgā bez lūguma, atceras pat vissīkākās detaļas par jūsu dzīvi un sajūt, ka kaut kas nav kārtībā, vēl pirms tiek pateikts  viens vārds. Tā vienkārši ir daļa no viņu rakstura.

Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Pie pensionāru lodziņa? Ēriks Stendzenieks atklāj, cik iespaidīgu summiņu saņems no VID pēc deklarācijas iesniegšanas
Lasīt citas ziņas

Lai gan rūpes par citiem ir īpašība, ko var attīstīt ikviens, numerologi un astrologi izceļ četrus dzimšanas datumus, kuros dzimušajiem šī īpašība esot īpaši izteikta, raksta Parade.

Vai esi dzimis kādā no tiem?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
Kokteilis
Zvaigžņu izvēlētie: šajos mēnešos dzimušie parasti ir gudrāki par pārējiem
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem pieciem gadiem, tevī slēpjas potenciāls kļūt par ģēniju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.