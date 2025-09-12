Prāta vētras koncerttūre "Pirmās dienas tūre" 2025

"Vai "Prāta Vētra" visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?" Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild

12. septembris 2025
Vasara noslēgusies un tāpat arī lielie “Prāta Vētras” koncerti. Kāda no atskata rakstiem pievērsām uzmanību komentāram, kas ieinteresēja.

“Vai kāds seko līdzi savas pilsētas domes darbībai, kurās notika “Prāta Vētras” koncerts? Mani interesē, vai arī citām pilsētām viņi prasīja naudu (līdzfinansējumu izdevumu segšanai), draudot to nesaņemot, pārcelt koncertu uz citu pilsētu? Valmiera šogad samaksāja 55 000 eiro, iepriekšējo reizi 60 000 eiro. Bezkaunības kalngals!”

Foto: ekrānuzņēmums no LA.LV.
LA.LV sazinājās ar visām pilsētām, kur koncerts šogad notika, kā arī Prāta Vētras pārstāvjiem, lai noskaidrotu situāciju. Ko viņi atbildēja?

