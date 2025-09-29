apprecējusies Bībera mūža mīlestība Selēna Gomeza

FOTO. Orķestri, viesi čībās un lielākās Holivudas zvaigznes: apprecējusies Bībera mūža mīlestība Selēna Gomeza 1

13:29, 29. septembris 2025
Dziedātāja un aktrise Selēna Gomesa un producents Benijs Blanko teica viens otram jāvārdu 200 kāzu viesu kompānijā, ziņo ET news.

Slavenību viesu sarakstā bija Teilore Svifta, Stīvs Martins, Martins Šorts, Parisa Hiltone, Eds Šīrans, SZA un daudzi citi!

ET avots stāsta, ka svinībām bija atpūtnieku noskaņās – viesiem tika piedāvāti dažādi atpūtas stūrīši, ērti dīvāni un čības, vairāki ēdienu stendi un 26 cilvēku orķestris, pie kura mūzikas draugi un ģimene dejoja līdz pat pulksten četriem no rīta.

Līgava vakara gaitā četras reizes mainījusi savus “Ralph Lauren” kāzu tērpus.

