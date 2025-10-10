Foto: Pexels

Slikta zīme vai baisu notikumu priekšvēstnesis: dzīvnieki, kas simbolizē nāvi 0

LA.LV
11:11, 10. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir ticējuši, ka dzīvnieki spēj vēstīt par dažādām lietām – gan labām, gan sliktām.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

Būdami neatņemama dabas pasaules daļa, tie allaž bijuši svarīga mūsu stāstu, mītu, folkloras un tradīciju sastāvdaļa.

Daži no tiem simbolizē veiksmi, laimi vai jaunu sākumu, bet citi – nelaimi, tumsu vai pat nāvi.

Lūk, dzīvnieki, kas simbolizē nāvi:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Viņš aizgāja, bet vai es drīkstu atvērt durvis kādam citam? Kā zināt, ka esat gatavi jaunam mājdzīvniekam
Kāpēc putni šūpo galvu? Noslēpumainās kustības iemeslam ir vienkārši izskaidrojumi
Baiss eksperiments: kā CIP slepeni mēģināja radīt dzīvnieku – slepkavu armiju nāvējošām misijām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.