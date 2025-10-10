Slikta zīme vai baisu notikumu priekšvēstnesis: dzīvnieki, kas simbolizē nāvi 0
Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir ticējuši, ka dzīvnieki spēj vēstīt par dažādām lietām – gan labām, gan sliktām.
ReklāmaReklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Būdami neatņemama dabas pasaules daļa, tie allaž bijuši svarīga mūsu stāstu, mītu, folkloras un tradīciju sastāvdaļa.
Lūk, dzīvnieki, kas simbolizē nāvi: