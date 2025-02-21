Viņš aizgāja, bet vai es drīkstu atvērt durvis kādam citam? Kā zināt, ka esat gatavi jaunam mājdzīvniekam 0
Zaudēt mājdzīvnieku ir viens no sāpīgākajiem dzīves brīžiem. Viņi kļūst par ģimenes daļu, un viņu aiziešana atstāj tukšumu mājās un sirdī. Bet kad ir īstais brīdis ielaist jaunus četrkājainos draugus savā dzīvē?
Sociālajā medijā “Threads” sieviete vārdā Inga jautā: “Jautājums tiem, kuriem bijusi pieredze. Bijis mājdzīvnieks, kurš devies citos medību laukos. Pēc cik ilga laika ņēmāt nākamo dzīvnieku un vai vispār ņēmāt? Īpaši, ja traģiski aizgājis. Tik duālas sajūtas šai ziņā.”
Ilze uzskata, ka jo ātrāk, jo labāk: “Jo ātrāk, jo labāk. Man šī iemesla dēļ ir vairāki mājdzīvnieki, suņi un kaķi ir pa divi, kad suņi kļūs par senioriem, jau ņemšu kucēnu klāt.”
Baiba dalās pieredzē: “2 gadi pagājuši. Joprojām neesmu paņēmusi, ir kļuvis vieglāk, bet kaut kāda vainas sajūta. Varbūt pēc pāris gadiem…”
Arī Evijai ir pieredze, ar kuru gatava dalīties: “Brenda nodzīvoja 15+ gadus. Ļoti mīlēts, lolots un īpašs suns. Nieru mazspēja. Pēdējie mēneši bija ļoti grūti. Emocionāli. Bez viņas māja kļuva tik ļoti tukša. Lai gan teicu – cita suņa nebūs (biju izvirzījusi milzīgas prasības kādam būtu jābūt sunim, lai es to ielaistu savā dzīvē), pēc pāris mēnešiem uzradās Adele. Ierakstījās pilnīgi visās prasībās. Nē, viņa Brendu neaizstāj, bet ir lieliska pati par sevi. Nenožēloju ne mirkli, bet šaubas iesākumā bija gan.”
Kāds vīrietis uzskata, ka šī ir smaga tēma un katram ir citādi: “Šobrīd dzīvnieku biedrības/ patversmes ir pārpildītas, uzņemieties pagaidu māju lomu, tad pati sapratīsiet. Izsaku līdzjūtību ar mājdzīvnieka zaudējumu.”
Sanita komentāru sadaļā raksta: “Ja jūti, ka vari dot kādam savu mīlestību, rūpes un mājas, tad ņem. Nav nekas jāgaida. Tā nekādā veidā netiks pievilta piemiņa. Dzīve ir tik īsa, dzīvnieku vēl īsāka, lai kavētos dot un saņemt mīlestību.”
Arī Lita padalās ļoti emocionālā pieredzē: “Pēc mūsu runčuka aiziešanas (21 gads tika pavadīts kopā), teicu – nekad!!! Iespējams, tāpēc ka zaudējums bija ļooooti sāpīgs, pat rakstot šobrīd, asaras acīs. Arī tavus story skatoties, raudāju un jutu līdzi. Bet gāja dienas, mēneši un sapratu ka mājai trūkst dvēselītes, tādēļ pēc 6 mēnešiem tikām pie jaunas dvēselītes – suņa. Jo lai cik ļoti gribēju kaķi, gribēju precīzi tādu kā bija, bet tas diemžēl nav un nebūtu iespējams.”
Lietotāja Inga dalās kādā ļoti interesantā ieteikumā: “Kāds vecs un vieds cilvēks mācīja , ka atvadoties no dzīvnieciņa jānogriež astes gala spalviņa un jāsadedzina (tas pārraujot kaut kādu tur saikni). Izklausās maģiski un tumsonīgi, bet strādā. Nākamais sunītis nodzīvoja garu mūžu līdz sirmumam. Es vairs dzīvnieciņu neatļaujos, jo ceļoju.”
Mēs mīlam savus mājdzīvniekus, un saikne ar viņiem turpinās vēl ilgi pēc viņu aiziešanas. 2023. gadā tika veikta aptauja, kurā 97 % ASV mājdzīvnieku īpašnieku atzina, ka uzskata savus mājdzīvniekus par ģimenes locekļiem.
Speciālisti pirms jauna mājdzīvnieka iegādes iesaka pārliecināties, ka jūs un citi ģimenes locekļi esat samierinājušies ar zaudējumu, lai būtu pilnībā atvērti jauna mājdzīvnieka ienākšanai ģimenē.