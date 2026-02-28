Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Pirms zvani 112 – apstājies! Kā rīkoties tad, ja esi kļuvis par aculiecinieku ceļu satiksmes negadījumam? 0

15:21, 28. februāris 2026
Teju vai katru dienu Latvijā notiek vairāki ceļu satiksmes negadījumi, taču tikai retais zina, cik svarīga ir pirmā reakcija tad, ja esat aculiecinieks negadījumam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests savos sociālajos tīklos skaidro, kā rīkoties šādos gadījumos.

Viņi norāda, ka, redzot ceļu satiksmes negadījumu, svarīgi ir apstāties un tikai tad zvanīt uz telefona numuru 112.

112 kontaktu centrs nereti saskaras ar situācijām, kad cilvēks, kurš pamanījis ceļu satiksmes negadījumu, pabrauc garām negadījuma vietai un pēc tam veic zvanu uz 112, nenoskaidrojot situāciju – vai un kāda palīdzība ir nepieciešama.

Piemēram, nesen tika saņemts zvans no iedzīvotāja, kurš pabrauca garām negadījuma vietai un zvanu uz 112 veica tikai pēc tam, kad bija mērojis aptuveni 10 km.

Kā rīkoties, ja esi pamanījis ceļu satiksmes negadījumu?

Apstājies drošā vietā, ieslēdz automašīnas avārijas gaismas, uzvelc vesti, novieto avārijas zīmi.

Novērtē situāciju – vai ir cietušie, šķidruma noplūde, aizdegšanās risks u.tml.

Ja nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani 112.
Nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību cietušajiem, un, ja ir izsaukti operatīvie dienesti, sagaidi tos!

Atceries – katra minūte var būt izšķiroša!

Zvani uzreiz no notikuma vietas. Ja pabrauksi garām, nenoskaidrojot situāciju, un veiksi zvanu pēc vairākiem kilometriem:

iespējams, nevarēsi nosaukt precīzu negadījuma vietu;

kritiskā gadījumā tiks zaudēts laiks, jo palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties.

Būtiski!

Novēlota informācijas sniegšana var būt maldinoša. Piemēram, izsaucot operatīvos dienestus uz notikumu, kurā palīdzība jau vienreiz sniegta, vai arī operatīvo dienestu palīdzība negadījuma vietā nav nepieciešama.

