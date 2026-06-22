“Šodien biju “Alfā” un pamanīju, ko reāli brīnišķīgu!” Rīdziniece pamana jaunu risinājumu, kas daudzus pamatīgi iepriecinās 0
Kāda sociālo tīklu lietotāja dalījusies ar novērojumu tirdzniecības centrā “Alfa”, kas izraisījis pozitīvu reakciju komentāros. Izrādās, pie izejas izvietots ekrāns ar “Rīgas satiksmes” sabiedriskā transporta sarakstu, ļaujot apmeklētājiem saprast, pēc cik minūtēm pienāks tuvākais autobuss, trolejbuss vai tramvajs.
“Šodien biju Alfā pēc sava pasūtījuma un pamanīju, ko reāli brīnišķīgu. Kad grasies doties uz transportu, tad izej pa A izeju, jo tur ir “Rīgas satiksme” transporta saraksts,” raksta ieraksta autore.
Viņa piebilst, ka šāds risinājums ļauj praktiski saplānot laiku — vai vēl var paspēt ieiet veikalā, vai tomēr jau jādodas uz pieturu.
“Tātad iespējams, ka arī tu vari uzzināt, ka vēl vari šopingot 10 minūtes, vai gluži pretēji — ir jāņem kājas pār pleciem un jānesas uz savu transportu,” viņa raksta.
Komentāros daudzi šo ideju novērtējuši ļoti pozitīvi. “Riktīgi ērti,” raksta kāds lietotājs. Cits piebilst, ka šāds ekrāns esot īpaši noderīgs ziemas aukstumā, kad gaidīt transportu ārā nav patīkami.
Vairāki komentētāji norāda, ka šāds tablo būtu vajadzīgs arī citos lielajos tirdzniecības centros. “Cik forši un parocīgi, tādus tablo vajadzētu visos super mega marketos,” raksta kāda komentētāja.
Daži lietotāji piebilst, ka līdzīgs ekrāns esot izvietots arī citā “Alfas” pusē, tādēļ informāciju par transporta pienākšanu iespējams redzēt abos galos. Citi gan norāda, ka šis risinājums, iespējams, nav gluži jauns — kāds komentētājs raksta, ka to pamanījis jau pirms pāris mēnešiem.
Diskusijā izskan arī praktiski jautājumi. Kāds komentētājs vaicā, vai ekrānā redzami faktiskie transporta pienākšanas laiki vai tikai sarakstā paredzētie. Viņš norāda, ka pieturvietās izvietotajos displejos informācija reizēm ne vienmēr sakrīt ar realitāti.
Citi atgādina, ka līdzīgu informāciju iespējams apskatīt arī mobilajā lietotnē, uzklikšķinot uz konkrētās pieturas. Tomēr daudzi uzskata, ka ekrāns pie izejas ir ērtāks, jo informācija redzama uzreiz — bez telefona meklēšanas, lietotnes atvēršanas un pieturas izvēlēšanās.
Kāda komentētāja atzīst, ka pati bieži iet ar kājām, taču sliktos laikapstākļos sabiedriskais transports kļūst īpaši svarīgs. “Manas krutās ausis un lietus nekādi neiet kopā, par negaisu nerunājot,” viņa joko.
Vēl kāds komentētājs norāda, ka, dodoties iepirkties uz “Alfu”, 10 vai 20 minūšu intervāli bieži vien nešķiet tik būtiski — ja transportu nākas gaidīt ilgāk, var vēl nedaudz pastaigāt pa tirdzniecības centru un tikai pēc tam doties uz pieturu.
Šķiet, ka neliels ekrāns pie izejas sabiedrībā izraisījis negaidīti siltu reakciju. Vienkāršs risinājums ļauj cilvēkiem ērtāk plānot laiku, izvairīties no liekas gaidīšanas pieturā un īpaši noder brīžos, kad ārā ir auksts, lietains vai vējains.
Kā rezumē kāda sociālo tīklu lietotāja: “Lieliski! Laikam nesen uzlikts, agrāk nebija.”