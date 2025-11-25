Ekrānšāviņš no “X”

"Šoferis skrollē telefonu, ārā snieg, cilvēki stāv slapjumā un aukstumā." Kāda būtu pareizā rīcība – viedokļi dalās

18:00, 25. novembris 2025
Latvijā nu iestājies tas gadalaiks, kad ārā visbiežāk atrasties nav patīkami – kad līst, kad snieg, kad no gaisa krīt kaut kas vidējs starp sniegu un lietu, kad puteņo. Un īpaši nepatīkami, ja esi pieturā, kurā nav nojumes, kur patverties no laikapstākļiem.

Lūk, tieši šāda situācija: “34.autobuss stāv galapunktā 20 min. Atiešanas laiks 9:20. Šoferis skrollē telefonu, ārā snieg, cilvēki stāv slapjumā un aukstumā. Kāpēc cilvēcības dēļ nedrīkst iekāpt ātrāk?” Kāds vietnes “X” lietotājs šādu cilvēcīgu jautājumu uzdod uzņēmumam “Rīgas Satiksme”.

Atbildes ir netipiski loģiskas un cilvēcīgas, lai gan diametrāli pretējas. Tā kāds komentētājs vaicā: “Šis ir tas pats, kas pirms nedēļas bija par to, ka darbiniece kafejnīcā atļaujas savā pauzē neapkalpot klientus? Ja ir pauze, tad ir pauze, nav viņam jāvirina durvis un jādežūrē uz iekšā laišanu.”

Šādu viedokļu ir samērā daudz: “Tu esi tas cilvēks, kas veikalos un kafenēs arī cenšas ielīst pirms atvēršanās vai ne?”, “”Kis, kis kauns, tas šoferis ir ļauns!” Šoferim arī gribas nedaudz atpūsties, palasīt Xā postus par valdības sasniegumiem, lielākām algām un valsts ekon izrāvienu. Apģērbieties siltāk. Tauta tāda pļockaina palikusi..”

“Ļoti savdabīga pieeja – “uzbraukt” autobusa vadītājam un nevis pašvaldībai, kas nav nodrošinājusi saviem iedzīvotājiem civilizētu sabiedriskā trasporta pieturvietu, lai nav jāgaida transports zem atklātām debesīm!” arī šāds loģisks jautājums tiek uzdots komentētāju starpā.

“Domāju, ka tie pāris cilvēki autobusa iekšpusē, nevis ārpusē zem sniegotām debesīm, viņam netraucētu skrollēt. Visticamāk paši darītu to pašu”; “Kāpēc 20 min pirms autobusa atiešanas jāatrodas galapunktā?”; “Njam, komentāros daža latvieša izpratne pret klientu servisu ir zem katras kritikas. Ir normāli, ka Tu palīdzi klientam arī ārpus sava “darba laika”. Tev tas prasītu minimālu piepūli – ielaist autobusā, vai uztaisīt kafiju, bet klientam tas uzlabotu dienu, un ieteiktu tevi tālāk”

