“Šoferis skrollē telefonu, ārā snieg, cilvēki stāv slapjumā un aukstumā.” Kāda būtu pareizā rīcība – viedokļi dalās 0
Latvijā nu iestājies tas gadalaiks, kad ārā visbiežāk atrasties nav patīkami – kad līst, kad snieg, kad no gaisa krīt kaut kas vidējs starp sniegu un lietu, kad puteņo. Un īpaši nepatīkami, ja esi pieturā, kurā nav nojumes, kur patverties no laikapstākļiem.
Lūk, tieši šāda situācija: “34.autobuss stāv galapunktā 20 min. Atiešanas laiks 9:20. Šoferis skrollē telefonu, ārā snieg, cilvēki stāv slapjumā un aukstumā. Kāpēc cilvēcības dēļ nedrīkst iekāpt ātrāk?” Kāds vietnes “X” lietotājs šādu cilvēcīgu jautājumu uzdod uzņēmumam “Rīgas Satiksme”.
Atbildes ir netipiski loģiskas un cilvēcīgas, lai gan diametrāli pretējas. Tā kāds komentētājs vaicā: “Šis ir tas pats, kas pirms nedēļas bija par to, ka darbiniece kafejnīcā atļaujas savā pauzē neapkalpot klientus? Ja ir pauze, tad ir pauze, nav viņam jāvirina durvis un jādežūrē uz iekšā laišanu.”
Šādu viedokļu ir samērā daudz: “Tu esi tas cilvēks, kas veikalos un kafenēs arī cenšas ielīst pirms atvēršanās vai ne?”, “”Kis, kis kauns, tas šoferis ir ļauns!” Šoferim arī gribas nedaudz atpūsties, palasīt Xā postus par valdības sasniegumiem, lielākām algām un valsts ekon izrāvienu. Apģērbieties siltāk. Tauta tāda pļockaina palikusi..”
“Ļoti savdabīga pieeja – “uzbraukt” autobusa vadītājam un nevis pašvaldībai, kas nav nodrošinājusi saviem iedzīvotājiem civilizētu sabiedriskā trasporta pieturvietu, lai nav jāgaida transports zem atklātām debesīm!” arī šāds loģisks jautājums tiek uzdots komentētāju starpā.
“Domāju, ka tie pāris cilvēki autobusa iekšpusē, nevis ārpusē zem sniegotām debesīm, viņam netraucētu skrollēt. Visticamāk paši darītu to pašu”; “Kāpēc 20 min pirms autobusa atiešanas jāatrodas galapunktā?”; “Njam, komentāros daža latvieša izpratne pret klientu servisu ir zem katras kritikas. Ir normāli, ka Tu palīdzi klientam arī ārpus sava “darba laika”. Tev tas prasītu minimālu piepūli – ielaist autobusā, vai uztaisīt kafiju, bet klientam tas uzlabotu dienu, un ieteiktu tevi tālāk”
Ņemot vērā atrašanās vietu (turīgs privātmāju rajons), iespējams šoferim kaut kāda spītība pret iedzīvotājiem kuri dzīvo krietni labākos apstākļos nekā viņš un tādā veidā speciāli nelaiž iekšā, lai ''tie bagātie salst nost''.
— Kārlis Knauss (@karlisknauss) November 24, 2025
Pateici tā itkā šoferis būtu devis nelaužamu zvērestu kuru nedrīkst neizpildīt. Es savā pārtraukumā gribu mieru un klusumu nevis stulbus jautājumus un durvju virināšanu (neesmu autobusa šoferis, bet saprotu viņu) + atstāt durvis vaļā atkal čīkstēs, ka auksti autobusos ir utt.
— Damdan (@dotexe123) November 25, 2025
Varbūt tas ir šofera atpūtas brīdis. Pusdienas laiks, varbūt viņš aizies uz tualeti, ja tur tuvumā kaut kur ir. Viņam nav pienākums laist iekšā ārpus darba laika. Protams, cilvēcīgi jau var pajautāt un varbūt arī ielaidīs, bet tad to šoferis dara ziedojot savu brīvo laiku.
— E 🇱🇻 (@Ekselents) November 24, 2025
Dzīvoju ārzemē. Galapunktos te visi šoferi vienmēr atver durvis pasažieriem pat, ja aties pēc kāda laika. Tā te ir norma. Īpaši, ja slikts laiks. Tas pats novērots UK, Īrijā.
— Ilze (@Jenotsons) November 24, 2025
Un ja atnāks laikā, bet autobuss būs aizgājis pirms 1 minūtes, būs atkal teksti – nu ko tu nevarēji 5 minūtes ātrak atnākt? Mūsu tautas eksperDiem nav iespējams izpatikt.
— Janis Vaskevics (@JanisVaskevics) November 24, 2025
Ja 20 min turēs atvērtas durvis, tad autobusa apsildīšana būs veltīga.
Ja 20 min šoferis nemitīgi vērs vaļā un ciet durvis katram iekāpt gribētājam, tad tas viņam nebūs atelpas brīdis.
?
— liene zariņa (@zarina_liene) November 24, 2025
Bet ja nu kāda pensionāre iet uz autobusu 10 min ātrāk un pa gabalu ierauga, ka autobuss jau stāv pieturā? A ja nu tas tūlīt ņem un atiet?! Sāks skriet un vēl nedod Dievs aizies ar sirdi..
— Neal (@got2be4real) November 24, 2025
viņam tas nav jādara. 1x palūdzu šoferim kad riktīgi gāza lietus un mani ielaida, ja ir tik auksti un šausmīgi var arī braukt ar mašīnu 🤣
— lost toast (@losttoast69) November 24, 2025