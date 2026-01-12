Margarita regulāri sūtīja naudu, pat aizbrauca uz Kazahstānu, bet pateicības vietā saņem “scēnas” un asaras 0

19:17, 12. janvāris 2026
Ar jaunu jaudu un intriģējošiem pavērsieniem TV ekrānos atgriežas skatītāju iemīļotais realitātes šovs „Slavenības. Bez filtra”! Sākot ar šova 14. sezonu, tas maina savu mājvietu un no 19. janvāra turpmāk būs redzams TV kanālā 360 – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 20:20! Kā ierasts, skatītājiem tiks sniegta ekskluzīva iespēja ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs, sekojot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt ko jaunu par šova jaunpienācējiem – skandalozo uzņēmēju Niku Endziņu un viņa otro pusīti, digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni!

Margarita Kolosova skatītājus pārsteigs ar negaidītu ceļojumu uz Kazahstānu, lai beidzot klātienē satiktu internetā iepazīto Maksatu. Izrādās, ka Margarita savu jauniegūto draugu un viņa plašo ģimeni finansiāli atbalsta jau ilgu laiku.

Jaunā vīrieša stāsti par nabadzību un naudas trūkumu ir iežēlinājuši Margaritas sirdi un sieviete ik reiz ir gatava vērt vaļā savu naudas maku un sniegt palīdzīgu roku. “Slavenības. Bez filtra” kameras Kazahstānā fiksēs situācijas, kurās Margarita maksā par visu, taču realitāte izrādās visai skarba – pateicības vietā Maksats uzrīko “scēnu”, kas šerpajai latgaļu dāmai liek vilties un birdināt gaužas asaras.

Margarita saprot, ka Maksata atšķirīgā mentalitāte, izglītības līmenis un audzināšana ir pretēja gaidītajam. Viņai rodas aizdomas, ka labā sirds netiek pienācīgi novērtēta un aiz draudzības slēpjas salts aprēķins. Margaritas ceļojums draud aprauties pusceļā. Viņai jāizlemj – atgriezties mājās vai norīt rūgtumu un turpināt braucienu līdz galam. Visu paspilgtina Maksata atzīšanās, ka labprāt dotos peļņā uz Latviju, jo šeit algas ir krietni lielākas nekā Kazahstānā. Turklāt līdzi pošas arī viņa māte, prasmīga pavāre, kurai Margarita jau paspējusi apsolīt darba vietu drauga Mārtiņa konditorejā. Tomēr šis plāns draud sabrukt kā kāršu namiņš, kad, atgriežoties no ceļojuma, Mārtiņš nāk klajā ar konfrontējošu paziņojumu, liekot uz spēles abu ilggadējo draudzību.

