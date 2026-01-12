Magone Ugunīgā Zirga gadu sāk ar dramatiskām pārmaiņām: ceļojums, vieta jaunam pielūdzējam un ilgi glabāts noslēpums 0
Ar jaunu jaudu un intriģējošiem pavērsieniem TV ekrānos atgriežas skatītāju iemīļotais realitātes šovs „Slavenības. Bez filtra”! Sākot ar šova 14. sezonu, tas maina savu mājvietu un no 19. janvāra turpmāk būs redzams TV kanālā 360 – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 20:20!
Kā ierasts, skatītājiem tiks sniegta ekskluzīva iespēja ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs, sekojot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt ko jaunu par šova jaunpienācējiem – skandalozo uzņēmēju Niku Endziņu un viņa otro pusīti, digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni!
Sabiedrībā plaši atpazīstamā dzejniece Magone Liedeskalna sāks Ugunīgo Zirga gadu ar jaunu apņemšanos – atbrīvoties no visa liekā. Ne tikai viņa ieviesīs kārtību savās mājās, izmetot ārā visu nevajadzīgo, bet arī radīs skaidrību un konkrētību jautājumā par kādreizējo mīlnieku Edgaru.
Kaut arī jebkāda veida attiecības abu starpā ir izplēnējušas, Magones vēlme noskaidrot, vai Edgars ir viņas bioloģiskais radinieks, nav zudusi. Tā kā drīzumā gaidāmi arī nodotā DNS testa rezultāti, ilgā neziņā vairs nenāksies dzīvot. Tāpat Magone cītīgi gatavojas kādam skaistam notikumam – savas jaunās dzejas grāmatas izdošanas pasākumam.
Tas ne tikai sniegs gandarījumu par vēl vienu lielu sasniegumu dzejnieces profesionālajā dzīvē, bet arī ļaus svinīgā atmosfērā satikt savus kvēlākos fanus. Kas zina, varbūt viņu vidū būs kāds jauns Magones pielūdzējs?
Lai gūtu jaunus iespaidus un pilnvērtīgi atjaunotos, dzejniece plāno arī sevi palutināt ar kādu eksotisku ceļojumu. Nez, kurš šoreiz būs viņas ceļabiedrs?