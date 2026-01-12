Foto: facebook

Magone Ugunīgā Zirga gadu sāk ar dramatiskām pārmaiņām: ceļojums, vieta jaunam pielūdzējam un ilgi glabāts noslēpums 0

kokteilis.lv
19:08, 12. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Ar jaunu jaudu un intriģējošiem pavērsieniem TV ekrānos atgriežas skatītāju iemīļotais realitātes šovs „Slavenības. Bez filtra”! Sākot ar šova 14. sezonu, tas maina savu mājvietu un no 19. janvāra turpmāk būs redzams TV kanālā 360 – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 20:20!

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Kā ierasts, skatītājiem tiks sniegta ekskluzīva iespēja ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs, sekojot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt ko jaunu par šova jaunpienācējiem – skandalozo uzņēmēju Niku Endziņu un viņa otro pusīti, digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni!

Sabiedrībā plaši atpazīstamā dzejniece Magone Liedeskalna sāks Ugunīgo Zirga gadu ar jaunu apņemšanos – atbrīvoties no visa liekā. Ne tikai viņa ieviesīs kārtību savās mājās, izmetot ārā visu nevajadzīgo, bet arī radīs skaidrību un konkrētību jautājumā par kādreizējo mīlnieku Edgaru.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim
Veselam
Par 30 miljoniem šogad taps kaut kas jauns – “Vienotas veselības” izcilības centrs
Daļu slimnīcu reformā ietaupītās naudas sola atstāt pašām ārstniecības iestādēm un slēgšanu neplāno

Kaut arī jebkāda veida attiecības abu starpā ir izplēnējušas, Magones vēlme noskaidrot, vai Edgars ir viņas bioloģiskais radinieks, nav zudusi. Tā kā drīzumā gaidāmi arī nodotā DNS testa rezultāti, ilgā neziņā vairs nenāksies dzīvot. Tāpat Magone cītīgi gatavojas kādam skaistam notikumam – savas jaunās dzejas grāmatas izdošanas pasākumam.

Tas ne tikai sniegs gandarījumu par vēl vienu lielu sasniegumu dzejnieces profesionālajā dzīvē, bet arī ļaus svinīgā atmosfērā satikt savus kvēlākos fanus. Kas zina, varbūt viņu vidū būs kāds jauns Magones pielūdzējs?

Lai gūtu jaunus iespaidus un pilnvērtīgi atjaunotos, dzejniece plāno arī sevi palutināt ar kādu eksotisku ceļojumu. Nez, kurš šoreiz būs viņas ceļabiedrs?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
To neviens tik ātri negaidīja! Niks Endziņš un Sindija Bokāne gatavojas nopietnam kopīgam solim
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām
Kokteilis
FOTO. Arī topošajai karalienei ir problēmas. Keita nonākusi sarežģītas izvēles priekšā dēla audzināšanā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.