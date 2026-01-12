Foto: Pexels.com

Mūsu vecmāmiņas zināja, ko dara: šie istabas augi piesaista labklājību un pasargā māju

Pat ja neticat māņticībai, daudziem istabas augiem patiešām ir pozitīva ietekme uz labsajūtu, gaisa kvalitāti un noskaņojumu mājās. Un, ja zieds vienlaikus tiek saistīts arī ar aizsardzību, veselību un labsajūtu, kāpēc gan to nenovietot uz palodzes?

Kopš seniem laikiem cilvēki ir ticējuši, ka augi spēj ietekmēt ne tikai mājas gaisu, bet arī telpas enerģiju.

Mūsu vecmāmiņas rūpīgi izvēlējās ziedus savām mājām, uzskatot, ka daži no tiem var atvairīt negatīvismu, piesaistīt pārpilnību un pasargāt ģimeni no slimībām. Daudzi arī mūsdienās pieturas pie šiem uzskatiem, jo patiesi ir augi, kuri labvēlīgi ietekmē mājas mikroklimatu un emocionālo fonu.

Kuri istabas augi tautas ticējumos tiek uzskatīti par dabiskiem amuletiem?

Ģerānija – mājas miers un aizsardzība

Ģerānijas jau izsenis tiek uzskatītas par spēcīgu mājas aizstāvi. Saskaņā ar tautas ticējumiem šis zieds atbaida ļaunos garus un negatīvo enerģiju, kas var ienākt mājās no ārpuses. Tika uzskatīts, ka ģerānija īpaši sargā māju no strīdiem un skaudības.

Tās aromāts nomierina nervu sistēmu, uzlabo miegu un mazina stresu, tāpēc ģerāniju bieži turēja guļamistabās vai dzīvojamās istabās. Turklāt zināms, ka šis augs palīdz attīrīt gaisu no mikrobiem, kas pastiprina priekšstatu par tā aizsargājošo iedarbību.

Alveja – veselības un dzīvības sargs

Alveja izsenis tiek uzskatīta par veselības, izturības un dzīvības simbolu. Tautas ticējumos tā pasargā māju no slimībām, strīdiem un sliktas enerģijas, absorbējot negatīvās emocijas.

Alvejas sulu gadsimtiem ilgi izmanto gan kosmētikā, gan ārstniecībā – brūču dzīšanai, ādas kopšanai un imunitātes stiprināšanai. Tika uzskatīts, ka alveja mājās “signalizē” par nelabvēlīgu atmosfēru, sākot vīst, ja telpā valda spriedze.

Augu ieteicams novietot uz palodzes vai pie mājas ieejas, kur tas pilda sava veida sarga lomu.

