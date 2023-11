Reaģējot uz Maskavas centieniem izmantot nelegālos imigrantus kā hibrīdkara instrumentu, Somijas premjerministrs Peteri Orpo otrdien paziņojis, ka tiks slēgts arī pēdējais robežšķērsošanas punkts uz robežas ar Krieviju.

“Valdība šodien izlēmusi slēgt visus robežšķērsošanas punktus uz austrumu robežas,” žurnālistiem pavēstīja Orpo.

Savukārt iekšlietu ministre Mari Rantanena informēja, ka pēdējais robežšķērsošanas punkts tiks slēgts naktī uz ceturtdienu un netiks atvērts agrāk kā 13.decembrī.

Somija, kurai ar Krieviju ir 1340 kilometrus gara robeža, novembrī konstatējusi nelegālo migrantu skaita pieaugumu pie Krievijas robežas. Kopš augusta sākuma Somijā caur austrumu robežšķērsošanas punktiem bez vīzas ir ieceļojuši gandrīz 1000 migrantu.

“Somija ir Krievijas hibrīdās operācijas mērķis. Tas ir nacionālās drošības jautājums,” uzsvēra Rantanena.

Pagājušajā nedēļā Somija slēdza visus robežšķērsošanas punktus uz robežas ar Krieviju, izņemot vienu, vistālāk ziemeļos esošo Rajas-Joseppi posteni.

Somijas valdība paziņoja, ka patvēruma meklētāji turpmāk varēs pieteikties aizsardzībai ostās un lidostās.

“Tā ir organizēta darbība, nevis patiesa ārkārtējā situācija,” komentējot nelegālo imigrantu pieplūdumu, norādīja Orpo. Viņš piebilda, ka par to liecina arī “vieglums, ar kādu migranti atrada ceļu uz attālo Rajas-Joseppi robežšķērsošanas punktu. Problēma nav tikai ieceļotāju skaits, bet gan pati parādība,” norādīja Orpo.

Somijas attiecības ar austrumu kaimiņvalsti pasliktinājās pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Pēc tam, kad Somija aprīlī pievienojās NATO, Krievija solīja īstenot pretpasākumus.

