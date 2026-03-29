Tā jūs tikai sabojāsiet apģērbu: 5 lietas, kuras nevajadzētu mazgāt ar veļas mīkstinātāju
Daudzi veļas mazgāšanas laikā automātiski pievieno mīkstinātāju, pat neaizdomājoties par sekām. Šāda pieeja var novest pie tā, ka daži apģērba gabali zaudē savu kvalitāti un funkcionalitāti.
Kā raksta Real Simple, mīkstinātāji pārklāj auduma šķiedras ar īpašām vielām, kas rada maiguma efektu. Taču vienlaikus audums zaudē savas dabiskās īpašības – spēju uzsūkt mitrumu, izturību pret ārējiem faktoriem un pat aizsargfunkcijas.
Dvieļi
Frotē dvieļu funkcija ir labi uzsūktu mitrumu. Mīkstinātājs “salipina” šķiedras, padarot audumu mazāk pūkainu un ievērojami samazinot tā uzsūkšanas spēju. Laika gaitā dvieļi kļūst cietāki un izskatās nolietoti.
Labāk tos mazgāt ar parastu pulveri vai šķidro mazgāšanas līdzekli.