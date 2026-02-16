VIDEO. “Sveiki, mani sauc…” Starp publiskotajiem Epstīna failiem uzpeld video ar puskailu 15 gadus vecu meiteni no Latvijas 0
Starptautiskajā skandālā ap amerikāņu finansistu un notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu atklājušās jaunas, satraucošas detaļas. Kā ziņo TV3 Ziņas, telekanāls CNN starp ASV Tieslietu departamenta publiskotajiem materiāliem konstatējis vairākus video ierakstus, kas sākotnēji nebija pienācīgi rediģēti un ļāva atpazīt iespējamos nepilngadīgos upurus.
Vienā no šiem video redzama pusaudze bikini, kura pati nosauc savu vārdu un atklāj, ka ir tikai 15 gadus veca. Video ierakstā viņa arī saka, ka ir no Rīgas, Latvijā. Šis konkrētais materiāls vēlāk tika rediģēts jau pašā CNN redakcijā, lai aizsargātu meitenes identitāti.
“Sveiki, mani sauc…, esmu 1 metru 78 centimetrus gara. Esmu no Rīgas, Latvijas,” saka bērnišķīgas balss īpašniece.
TV3 Ziņas norāda, ka šādi nerediģēti video atrasti starp miljoniem failu, kurus ASV Tieslietu departaments publiskoja. Līdz ceturtdienas, 12. februāra, pēcpusdienai identificēti vismaz septiņi šādi video. Šie faili tika publicēti bez pienācīgas redakcijas, atklājot sieviešu sejas.
Pēc CNN vēršanās Tieslietu departaments atzina, ka materiālu publicēšanā pieļautas būtiskas redakcionālas kļūdas. Daļa failu tika izņemti no publiskās piekļuves, lai tos atkārtoti izvērtētu.
CNN discovered several unredacted videos of young women among the millions of files related to Jeffrey Epstein released by the Justice Department. CNN's MJ Lee reports.