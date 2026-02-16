Foto: Scanpix/AP Photo/LETA/ ekrānuzņēmums no video

VIDEO. “Sveiki, mani sauc…” Starp publiskotajiem Epstīna failiem uzpeld video ar puskailu 15 gadus vecu meiteni no Latvijas 0

LA.LV
9:47, 16. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Starptautiskajā skandālā ap amerikāņu finansistu un notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu atklājušās jaunas, satraucošas detaļas. Kā ziņo TV3 Ziņas, telekanāls CNN starp ASV Tieslietu departamenta publiskotajiem materiāliem konstatējis vairākus video ierakstus, kas sākotnēji nebija pienācīgi rediģēti un ļāva atpazīt iespējamos nepilngadīgos upurus.

Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām?
RAKSTA REDAKTORS
“Līdz pensijai atlikuši 2 gadi, taču esmu zaudējis darbu.” Ilgmārs cerēja pensionēties priekšlaicīgi, taču ne viss izrādās tik vienkārši
TV24
“Visa pensionēšanās sistēma sabruks…” Pētersone par naudas izņemšanu no pensiju 2. līmeņa
Lasīt citas ziņas

Vienā no šiem video redzama pusaudze bikini, kura pati nosauc savu vārdu un atklāj, ka ir tikai 15 gadus veca. Video ierakstā viņa arī saka, ka ir no Rīgas, Latvijā. Šis konkrētais materiāls vēlāk tika rediģēts jau pašā CNN redakcijā, lai aizsargātu meitenes identitāti.

“Sveiki, mani sauc…, esmu 1 metru 78 centimetrus gara. Esmu no Rīgas, Latvijas,” saka bērnišķīgas balss īpašniece.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai priekšapmaksas SIM kartes būs pagātne? Kozlovksis cer tās aizliegt mēneša laikā – tam ir kāds īpašs mērķis
“Šūnu apraidē vajadzēja izplatīt ziņojumu, ka iespējams nervu sabrukuma risks,” līdzjutēji neapmierināti ar Latvijas hokeja izlases zaudējumu Dānijai
Jutīsim līdzi mūsējiem! Olimpisko spēļu pēdējās nedēļas sākumā Latvijas sportisti startē šorttrekā un bobslejā

TV3 Ziņas norāda, ka šādi nerediģēti video atrasti starp miljoniem failu, kurus ASV Tieslietu departaments publiskoja. Līdz ceturtdienas, 12. februāra, pēcpusdienai identificēti vismaz septiņi šādi video. Šie faili tika publicēti bez pienācīgas redakcijas, atklājot sieviešu sejas.

Pēc CNN vēršanās Tieslietu departaments atzina, ka materiālu publicēšanā pieļautas būtiskas redakcionālas kļūdas. Daļa failu tika izņemti no publiskās piekļuves, lai tos atkārtoti izvērtētu.

@cnn

CNN discovered several unredacted videos of young women among the millions of files related to Jeffrey Epstein released by the Justice Department. CNN's MJ Lee reports.

♬ original sound – CNN

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Es varu būt noderīgs.” Izrādās, ka pats Epstīns meklēja veidus, kā satuvināties ar Krievijas diktatoru Putinu
“Notiek tikai taustīšanās riņķī apkārt,” Epstīna lietā Latvijas policija gatavo pieprasījumus ASV tiesībsargājošajām iestādēm
Krimināls
Vai Epstīna lietas valgi savelkas arī ap Latviju? Ministrijām jāziņo par paveikto saistībā ar šiem failiem; sākts kriminālprocess
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.