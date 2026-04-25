Emanuels Makrons, Frīdrihs Mercs un Donalds Tramps NATO samitā.
Emanuels Makrons, Frīdrihs Mercs un Donalds Tramps NATO samitā.
Tramps ir ļoti neapmierināts! ASV apsver iespēju Spāniju izslēgt no NATO 0

13:35, 25. aprīlis 2026
Nopludināts Pentagona iekšējais e-pasts atklāj ASV neapmierinātību ar Spāniju un citām NATO valstīm, kas atteicās atļaut izmantot savas militārās bāzes un gaisa telpu uzbrukumiem Irānai. Dokumentā pat apsvērta iespēja sodīt šīs valstis, tostarp ideja par Spānijas izslēgšanu no NATO un ASV atbalsta mazināšanu Lielbritānijas kontrolei pār Folklenda salām, ziņo medijs “Euronews”.

Kokteilis
Liktenīga tikšanās tuvojas: šīs divas zodiaka zīmes drīz satiks cilvēku, kurš mainīs viņu dzīvi
Dārzs
Tomātu raža kā profesionālim: 5 padomi stipriem stādiem bez kaitēkļiem
Šī valsts meklē 55 000 darbinieku ar algu līdz pat 7000 eiro: nepieciešami elektriķi un autovadītāji
E-pastā pausta vilšanās, ka vairākas valstis liedza ASV piekļuvi bāzēm un pārlidojuma tiesības (ABO), kas Vašingtonā tiek uzskatīts par minimālu NATO sadarbības standartu. Avoti norāda, ka ASV prezidenta Donalda Trampa neapmierinātība īpaši vērsta pret Spāniju un tās premjeru Pedro Sančesu, kurš asi kritizējis ASV un Izraēlas rīcību Irānā. Spānija arī atteikusies palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no IKP, kā to pieprasa Tramps, paliekot pie apmēram 2%.

Tikmēr eksperti uzsver, ka ASV nevar vienpusēji izslēgt Spāniju no NATO, jo tam nav juridiska pamata. Tomēr Trampa retorika un biežā alianses kritika var kaitēt NATO vienotībai. Viņš pat nodēvējis aliansi par “papīra tīģeri”.

VIDEO. Politologs Zahorodnijs pastāsta, kurš Krievijā “nomainīs” Putinu un kā tas var ietekmēt karu Ukrainā
VIDEO. Liesmas redzamas pat 10 kilometru attālumā! Ukraiņu droni trāpījuši vienai no lielākajām krievu naftas rūpnīcām
FOTO, VIDEO. “Mēneša skolotājs”, ģimenes cilvēks, iepriekš nesodīts: atklātas interesantas detaļas ar Alenu, kurš vakar šāva Trampa pasākumā

E-pastā minēta arī iespēja pārskatīt attiecības ar Lielbritāniju pēc tās atteikšanās iesaistīties karā, tostarp samazinot diplomātisko atbalstu Folklenda salām.

Eksperti norāda, ka NATO valstīm bija tiesības atteikt ASV piekļuvi bāzēm, un tam ir vēsturiski precedenti. Tāpat tiek uzdots jautājums, kāpēc dokuments nopludināts – iespējams, lai izdarītu spiedienu uz sabiedrotajiem vai vājinātu NATO.

Papildu spriedzi rada situācija Hormuza šaurumā – vienā no svarīgākajiem kuģošanas ceļiem pasaulē. Karadarbības dēļ tas ir slēgts, radot traucējumus piegādēm un strauju energoresursu cenu kāpumu. Diplomātiskie mēģinājumi risināt krīzi pagaidām nav devuši rezultātus.

Slovēnija “Eirovīzijas” vietā pārraidīs filmas par Palestīnu
Nīderlandes izlūkdienests brīdina, ka Krievija gatavojas “sadursmei” ar NATO un var mēģināt sašķelt aliansi
Tas nemaz nav tik vienkārši… Cik reāla ir iespēja, ka ASV Trampa dēļ patiešām izstājas no NATO?
