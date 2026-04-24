Donalds Tramps kritizē britu prinča Harija izteikumus vizītes laikā Ukrainā: kas viņu sadusmoja?
ASV prezidents Donalds Tramps kritizējis britu princi Hariju par viņa izteikumiem vizītes laikā Kijivā.
Apmeklējot Ukrainas galvaspilsētu, princis Harijs aicināja ASV vadību nepārkāpt savas starptautiskās saistības un turpināt atbalstu Ukrainai. Viņš atgādināja, ka Amerikas Savienotās Valstis bija starp valstīm, kas garantēja Ukrainas drošību pēc tās atteikšanās no kodolieročiem.
“Amerikas Savienotajām Valstīm šajā stāstā ir unikāla loma. Ne tikai savas varas dēļ, bet arī tāpēc, ka, kad Ukraina atteicās no kodolieročiem, Amerika bija daļa no garantijas, ka Ukrainas suverenitāte un robežas tiks ievērotas. Šis ir brīdis Amerikas līderībai, brīdis Amerikai parādīt, ka tā var pildīt savas starptautiskās līgumsaistības nevis labdarības dēļ, bet savas nemainīgās lomas dēļ globālajā drošībā un stratēģiskajā stabilitātē,” norādīja princis Harijs.
Šie izteikumi izraisīja tūlītēju reakciju no Donalda Trampa puses. ASV prezidents pauda neapmierinātību un pat apšaubīja prinča Harija tiesības runāt Lielbritānijas vārdā.
“Es domāju, ka es runāju Lielbritānijas vārdā vairāk nekā princis Harijs… Bet es ļoti augstu vērtēju viņa padomu,” sacīja Tramps.
Tikmēr starptautiskajā arēnā turpinās diskusijas par iespējamiem miera sarunu scenārijiem. Kā iepriekš ziņots, Ukraina ir gatava potenciālai līderu tikšanās reizei ar Krieviju, Turciju un, iespējams, arī ASV.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiga norādījis, ka Ukraina nepieņems prasības par karaspēka izvešanu no Donbasa vai jebkādus ultimātus, kas ir pretrunā valsts teritoriālajai integritātei.
Savukārt Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans paudis gatavību palīdzēt organizēt sarunas, piedāvājot platformu dialogam, ja abas puses tam piekritīs.
Krievijas puse tikmēr neizslēdz sarunu atsākšanu Stambulā, taču uzsver, ka šobrīd tas neesot prioritārs jautājums. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs apgalvo, ka Maskava neuzspiež sarunas, bet ir gatava tām, ja otra puse būs gatava.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.