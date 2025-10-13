FOTO. Igaunijas Viljandi novadā kronēta skaistākā sausā tualete – īpašniece saņem visai praktisku un atbilstošu balvu 8
Igaunijas Viljandi novadā noslēdzies konkurss “Parādi savu tualeti”, kurā iedzīvotāji izvērtēja vietējās saimniecības un māju īpašnieku skaistākās āra tualetes. Kopumā konkursam tika pieteiktas 63 dažādas āra tualetes, bet visvairāk balsu ieguva 20 gadus vecā tualete Piiri saimniecībā Marjamā pagastā, kas gadu gaitā izgreznota ar praktiskiem un otrreizēji izmantotiem materiāliem, vēsta Viljandi domes publicētā informācija.
Viljandi novada iedzīvotāji balsoja sociālajā tīklā “Facebook”, kur varēja izvēlēties savu favorītu no visām 63 konkursam pieteiktajām tualetēm. Marjamā pagastā esošā Piiri saimniecības tualete saņēma 115 “patīk” balsis, kļūstot par novada iedzīvotāju iecienītāko tualeti.
Konkursa uzvarētāja atzīst, ka viņai patīk saņemt atzinības: “Protams, ir jauki, kad esi pamanīts un novērtēts, bet es īpaši pēc tituliem nekad neesmu tiekusies – tā vienkārši sanāca. Šis Viljandi novada tualetes konkurss ir patiešām savdabīgs un citādāks – es iepriekš par tādu nebiju neko dzirdējusi. Neaizmirsīsim, ka daudzām mājsaimniecībām tualete ir svarīga vieta, bieži vien paslēpta pagalmā. Mana tualete ir vienkārša, vairāk nekā divdesmit gadus veca, un es to pamazām esmu uzlabojusi, izmantojot pieejamos resursus. Piemēram, vīna korķus es neizmetu, bet salieku pie tualetes sienas. Tualeti krāsoju ar vecajiem materiāliem, kas bija mājās pieejami.”
Par Viljandi novada skaistāko tualeti Piiri saimniecība saņēma arī simbolisku balvu – 120 ruļļus tualetes papīra, ko pasniedza pats Viljandi novada domes vadītājs.